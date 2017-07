Apple y el nuevo iPhone: un éxito sin sorpresas

La empresa fundadapor Steve Jobs tiene dificultades para encontrar un producto que repita los resultados de su celular

El iPhone cumplió 10 años el mes pasado. Foto: AP

Apple tiene un nuevo dispositivo que es un éxito, tan popular que se agotó en gran parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Si lo pide online tarda seis semanas en llegar. "El mejor producto de Apple en mucho tiempo" dice una crítica online. Útil y (por supuesto) bien diseñado, disfruta de la mayor satisfacción de los consumidores en toda la historia de los productos de Apple, según un estudio de las firmas Creative Strategies y Experian.

Ese entusiasmo debe resultar agridulce para los jefes de Apple. El aparato en cuestión es AirPods, un audífono inalámbrico que se ve muy parecido a los auriculares tradicionales de Apple, pero no tiene cable. Con un precio de US$ 159, los AirPods podrían convertirse en un negocio que valga miles de millones de dólares, al igual que el Apple Watch, un dispositivo que Apple comenzó a vender en 2015. Pero los auriculares no son la innovación transformadora, enormemente rentable que muchos han estado aguardando.

Esa espera comenzó unos pocos años después del lanzamiento de su gran éxito. El 29 de junio de 2007 salió a la venta el iPhone. Desde entonces Apple ha vendido unos 1200 millones de teléfonos y acumulado más de US$ 740.000 millones en ventas del aparato tecnológico de mayor venta en la historia. Dos tercios de los US$ 216.000 millones en ventas de Apple en 2016 provinieron del iPhone.

Desde la cima de la colina sólo se puede ir hacia abajo. Hay interrogantes que persiguen a la compañía sobre el futuro del iPhone y si Apple podrá diseñar otro producto que lo equipare. Se está desacelerando el alza imparable de las ventas de smartphones, cuando dos quintos de la población global ya posee uno. Apple también se enfrenta a más competencia, especialmente en China (su segundo mercado más importante después de América del Norte) donde las ventas vienen en declinación, lo que da peso a los temores de que Apple esté experimentando el "pico del iPhone".

Aunque Apple ha estado gastando US$ 10.000 millones al año en investigación y desarrollo "la gente ya no apuesta a la innovación", dice Amit Daryanani del banco RBC Caital Markets. Eso explica en parte por qué las acciones de la firma están valuadas en alrededor de 10 veces sus ingresos pronosticados para 2018, por debajo de la tasa de 12-14 veces con la que opera el sector de la tecnología informática.

Por cierto que los intentos de Apple de diversificarse por fuera de su producto exitoso han sido fallidos. Una desilusión ha sido la televisión, mercado que vale globalmente US$ 260.000 millones. Su oferta en TV es una caja de cable que es poco más que un portal para contenido de otras firmas, como Netflix, y no la oferta conmocionante que prometieron los ejecutivos de Apple.

Escepticismo

También hay escepticismo justificado respecto de otra vía posible de crecimiento: el transporte personal. En junio, por primera vez, Tim Cook, el CEO de Apple, habló en público de la ambición de la firma de desarrollar un sistema de coche autónomo. Apple sin duda podría producir un auto bien diseñado, pero la tendencia es hacia el transporte como servicio, dejando atrás la propiedad del auto individual. Orientar autos a lugares específicos, como hace Uber, es un salto.

Mucha gente cree que Apple podría expandirse en el sector de la salud. Hoy, Apple permite a la gente guardar su información de salud en sus dispositivos y ofrece una plataforma para programadores para crear apps de salud y fitness. Pero aún no está claro cuál sería la ventaja de Apple. Su postura respecto de la privacidad de los consumidores, que protege más asiduamente que otros gigantes de la tecnología, puede ser una ventaja. Pero tratar con una red compleja de compañías y mucha burocracia, como requeriría cualquier incursión en la salud, sería un gran cambio respecto de lo que está acostumbrada la firma.

En parte las dificultades para encontrar la siguiente gran cosa pueden deberse a que Apple sigue dirigida por un grupo pequeño, insular, de ejecutivos, que han estado en la firma desde la década del '90. Esto incluye a Cook, que se hizo cargo poco antes de la muerte de Steve Jobs en 2011. Apple no es buena para contratar gente de fuera que podría ayudar a traer nuevas capacidades e ideas. Otras compañías tienen un historial mucho mejor a la hora de atraer talento externo. La oferta de video Prime de Amazon y el trabajo que fue la base para Echo, su parlante hogareño, se basó en los conocimientos de recién venidos a la empresa.

Lo que viene

Pero Apple tendrá todas las posibilidades de adaptarse debido a la fuerza perdurable de su producto exitoso. El negocio del iPhone no crecerá tan rápido como en el pasado pero seguirá siendo importante mucho más tiempo de lo que cree la gente, dice Ben Thompson de la consultora Stratechery. El iPhone 8, que se presentará en septiembre, probablemente sea lo suficientemente innovador como para alentar a 250 o 300 millones de usuarios de iPhone a actualizarse, lo que permitirá un nuevo "súper ciclo" de ventas.

Katy Huberty del banco Morgan Stanley, llega a decir que "para Apple el próximo iPhone será el iPhone". La inclusión de realidad aumentada (RA), que sobre-impone información digital a imágenes del mundo real, por ejemplo, probablemente promueva fuertes ventas futuras del iPhone. Es probable que Apple incluya una cámara 3D en el iPhone y recientemente dijo que comenzaría a operar ARKit, una plataforma para que programadores diseñen nuevas aplicaciones que integren la RA. Este paso es afín a cuando Apple lanzó su tienda de apps en 2008. Eso generó una oleada de innovaciones en aplicaciones móviles, lo que a su vez dio mayores razones a los consumidores para comprar iPhone. Hay un experimento de la cadena de mueblerías IKEA, que está trabajando en una app para el iPhone y el iPad que permite a los usuarios apuntar su teléfono y ver como quedarían los muebles en sus casas.

Al alentar a los diseñadores de apps a comenzar a trabajar en RA ahora, Apple le llevará dos a tres años de ventaja al sistema operativo Android de Google, asegura Tim Bajarin de Creative Strategies. Google ha lanzado una plataforma de RA, llamada Tango, pero sólo está disponible en dos dispositivos: la Lenovo Phab 2 Pro y el Asus Zenfone AR, que tienen pocos usuarios. Si Apple puede mantener la ventaja en la integración de RA a su software, eso también daría a los usuarios motivos para seguir prefiriendo el iPhone a smartphones más baratos. Esto será de particular ayuda en China, donde las marcas locales como Vivo y OPPO han ganado participación en el mercado. En el último verano boreal el teléfono R9 de OPPO, que cuesta US$ 400, superó las ventas de iPhone en el país.

Otras fuentes de ingresos van atadas en parte al éxito del iPhone. Un área de fuerte crecimiento -si sigue expandiéndose la base de usuarios de iPhoneserá el negocio de servicios de Apple, que incluye ingresos por venta de apps, almacenado en la nube, seguros de dispositivos Apple y más. Los servicios ya son el segundo mayor negocio de Apple, habiendo superado a las computadoras personales en 2016.

Opciones

Otro negocio nuevo prometedor son los anteojos inteligentes, que Apple ha comenzado a referenciar en sus solicitudes de patentes. Estos superpondrán información digital al mundo real sin necesidad de mirar una pantalla. Cosas que Apple ha hecho en el desarrollo de los AirPods, el Apple Watch y ARKit, tales como impermeabilización y alargar la vida de la batería, son las bases para los anteojos inteligentes, dice Benedict Evans de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Muchos consideran que los anteojos pueden hacer que los teléfonos se vuelvan inútiles, pero por mucho tiempo los anteojos sólo funcionarán con la ayudan del poder de computación de un smartphone.

Pero puede ser otra cuestión completamente diferente -su uso de los datos lo que más importe para la próxima década de Apple. Apple se ha esforzado por diferenciarse de firmas como Alphabet, la compañía madre de Google, que aprovechan los datos de los usuarios para orientar avisos online. Por ejemplo, se ha esforzado mucho para facilitar a los usuarios la instalación de bloqueadores de avisos. Pero los datos son cada vez más centrales para el diseño del software más inteligente; Apple ya corre el riesgo de quedar rezagada en áreas como reconocimiento de la voz y software predictivo si se mantiene inflexible respecto de absorber información de los consumidores. Priorizar o no la privacidad por encima de la innovación puede resultar la decisión más importante de Cook.

Un negocio imbatible

Los formidables resultados de Apple con el iPhone

740

Ingresos

Son los miles de millones de dólares que recaudó Apple con la venta de su celular iPhone desde el lanzamiento del primer modelo hace ya diez años. En total, la compañía lleva comercializados a nivel mundial 1200 millones de unidades de su emblemático teléfono

66%

Dependencia

Es el aporte que tuvo iPhone en los ingresos de Apple en 2016 que sumaron US$ 216.000 millones, lo que deja en claro el alto grado de dependencia que aún tiene la compañía fundada por Steve Jobs del producto más exitoso de su historia