Gustavo Fernández es un referente y un ejemplo para todos nosotros

A Gustavo Fernández le gusta mucho lo que hace. Todo lo hace con mucha pasión. Juega muy bien y es un guerrero, un luchador. Creo que eso lo diferencia un poco de los demás. En los partidos que lo vi jugar, lo noté muy fuerte de cabeza, de mentalidad. Su deseo es muy grande y lo ha llevado a lo más alto. Es un ejemplo para todos nosotros, es un referente y nos llena de pilas y de energía.

Personalmente, lo que Gustavo me genera es lo mismo que me genera un jugador del circuito ATP o del WTA Tour, está a esa misma altura. Juega con pasión, sabe jugar al tenis y yo disfruto de eso. No le pongo atención a la discapacidad que puede tener, porque todos tenemos discapacidades. Yo lo que veo cuando juega Fernández es mucha entrega, mucho tenis y eso es lo que disfruto.

El hecho de que haya llegado a lo más alto, a ser el número 1 del mundo, es un reconocimiento para él y para toda su gente. Pero considero que su entrega y su habilidad representan lo más importante. Para nosotros, es un orgullo y un ejemplo.

Por Daniel Orsanic, capitán del equipo argentino de Copa Davis