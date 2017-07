Sergio Massa: "Mirá lo malo que habrá sido este gobierno que Cristina Kirchner resucitó políticamente"

El precandidato a senador por 1 País dijo que la gestión de Mauricio Macri tiene "una alta dosis de autoritarismo"

El primer precandidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por Un País, Sergio Massa, acusó a la administración de Mauricio Macri de tener "una alta dosis de autoritarismo" y señaló: Mirá lo malo que habrá sido este gobierno que Cristina [Kirchner] resucitó políticamente.

Consultado durante un encuentro organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp) acerca de la visión en la Casa Rosada de que Massa no es confiable, el diputado respondió: "Depende para quién. El problema es que el Gobierno no quiere gente que discuta la agenda, quiere empleados. Yo no soy empleado de nadie. El Gobierno tiene una alta dosis de autoritarismo".

El problema que tenemos es que le cambian las reglas a quienes piensan en invertir #MassaEnCicyp#AlGranPuebloArgentinopic.twitter.com/Q37cLRXUzg&- Sergio Massa (@SergioMassa) 11 de julio de 2017

"Parece que se adopta un alto nivel de autoritarismo. Al Gobierno le aconsejaría que abandone la soberbia y empiece a mirar el bolsillo de la gente. Mirá lo malo que habrá sido este gobierno que Cristina resucitó políticamente", añadió.

El diputado y primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires lanzará el próximo viernes su campaña con un acto en el partido bonaerense de Tigre, con un "mensaje antigrieta", de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

Hoy Massa advirtió que Macri "no tiene plan económico" y consideró que "falta un proyecto de país".

"El Gobierno entendió que la Argentina necesitaba insertarse al mundo, y lo hizo bien, pero nos falta una política agresiva de discutir y cerrar negocios con el mundo", aseveró, acompañado por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que integra su fuerza.