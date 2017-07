Confirma la Anses que la AUH no genera desincentivos a la búsqueda de empleo

Un estudio destaca sus virtudes y sugiere ampliar el universo del plan asistencial

Curcio, Waisgrais, Basavilbaso y Oria. Foto: Patricio Pidal / AFV

Un estudio preparado para la Anses afirma que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no tiene impacto negativo sobre el crecimiento del mercado laboral.

El informe fue elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata.

"No existe un impacto negativo de la AUH que sea estadísticamente significativo sobre las decisiones de participación económica y en la tasa de empleo de los hogares. De este modo, no es posible concluir que el programa haya generado desincentivos al trabajo", indica una de las conclusiones de este trabajo que se difundirá en forma oficial en un mes. El diagnóstico fue ratificado, en diálogo con LA NACION, por el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso , quien afirmó que el programa asistencial que alcanza a cuatro millones de personas no actúa como desincentivo para la formalización del empleo.

Acompañado por la directora general de proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Anses, Ángela Oria, el titular del organismo destacó que si bien el Gobierno ha trabajado para incorporar a una parte importante de la población más vulnerable a la AUH -al sumar a los monotributistas-, el objetivo de mediano plazo debe ser el pase al mercado laboral registrado de todos estos beneficiarios. De hecho, la Anses paga otros cuatro millones de asignaciones familiares, a trabajadores registrados que ganan hasta unos 36.000 pesos.

Los datos oficiales revelan que las familias alcanzadas por la AUH tienen en promedio dos hijos por grupo familiar. También participaron del diálogo Sebastián Waisgrais y Javier Curcio, de Unicef, que destacaron que la AUH ha sido muy positiva para reducir en forma significativa los niveles de indigencia, pero no los de pobreza.

"Durante el segundo trimestre de 2016, alrededor del 84% de los destinatarios pertenecía a los dos quintiles de menores ingresos, de manera que el 60% de la población de ingresos más bajos capta la mayor parte de los beneficios", se señaló en el informe.

Desde su creación, en 2009, cuando el kirchnerismo tomó la idea de la diputada Elisa Carrió, el régimen "generó una mejora de casi un 30% en el ingreso promedio de los percentiles 3 y 4, mientras que este cambio se redujo a cero para el más rico; a casi 8 años de su implementación, ese efecto se mantuvo, aunque algo más suavizado. En consecuencia, se comprueba que el impacto social es significativo y actualmente se trabaja para que sea determinante en términos de eliminar la pobreza o reducir fuertemente la desigualdad".

Además, los expertos de Unicef subrayaron que el programa -que tiene como condicionalidad la asistencia a la escuela y la vacunación de los niños- ha contribuido en forma sustancial para que más adolescentes terminen la escuela secundaria.

En cambio, todavía persisten las dificultades para el ingreso de los adolescentes más chicos a la secundaria, sobre todo de las mujeres.

Entre los desafíos del programa -que la Anses decidió encarar a partir de tener este estudio detallado- están la inclusión de unos 1,5 millones de chicos que forman parte de la población vulnerable, pero que, por diversos motivos, todavía no reciben este beneficio estatal.

Para lograr esta cobertura completa sería necesario que el Estado invirtiera unos 30.000 millones de pesos adicionales a los $ 60.000 millones que se asignaron en el presupuesto 2017 para este programa social.

Entre los problemas sobre los que trabaja la Anses con otros organismos públicos para mejorar la cobertura de la AUH está la agilización del trámite para que los recién nacidos en zonas marginales consigan su DNI y mejorar el acceso a la vacunación para los niños en las provincias.

La AUH, que consiste en la entrega de $ 1246 mensuales por niño a las familias beneficiadas, se ajusta dos veces al año y, según Basabilvaso, tuvo una mejora del 4% en términos reales entre septiembre del año pasado y marzo de este año y logrará un aumento mayor este año, a partir de la baja de la inflación proyectada por el Gobierno y los analistas.