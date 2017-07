"Los anuncios de Massa no son más que un montaje escénico", dijo la compañera de fórmula de Florencio Randazzo

[Video] Casamiquela acompañará en la boleta al ex ministro de Transporte; qué opina de Cristina Kirchner y Julio De Vido

Florencia Casamiquela, abogada y compañera de fórmula de Florencio Randazzo en la Provincia, estuvo en PM y se refirió a la campaña del espacio Cumplir para las elecciones legislativas.

"He sido parte de la gestión de Cristina y reconozco que tuvo un gobierno con muchos logros, ciertamente no compartimos un modo de concebir la construcción a futuro. Creíamos que era ineludible llevar adelante este debate, no fue posible, no compartimos esa decisión de irse del partido", indicó Casamiquela.

Sobre la ex presidenta y las causas que la vinculan con casos de corrupción, la representante de Cumplir señaló. "Hay que trazar una línea entre quienes han cometido hechos imperdonables y Cristina, que ha sido una figura que ha trascendido históricamente. No creo en la judicialización de la política pero la Justicia investigará, ella manifestó prestar colaboración".

Además, Casamiquela dijo: "No creo que existan gobiernos corruptos, creo que son personas que cometen determinados hechos. Nos hacemos cargo de los aciertos y errores de la gestión anterior. De los pecados se harán cargo los pecadores, la corrupción es un delito grave por tratarse de fondos públicos", sostuvo y agregó que el diputado Julio De Vido debe "ajustarse a derecho, a los procedimientos legales" que se llevan adelante.

Consultada sobre la interna con el intendente de José C. Paz Mario Ishii, Casamiquela expresó que su espacio no lo ve como "una jugada del kicrhnerismo" y definió la propuesta política de Cumplir como una "oposición firme y responsable". Se diferenció de 1País y remarcó: "Los anuncios de Massa no son más que un montaje escénico, lo de los fueros no reviste ningún efecto jurídico. Estoy de acuerdo con cumplir la normativa vigente".