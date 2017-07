Cartas de los lectores

Desnutrición infantil

El doctor Abel Albino, médico pediatra y fundador de Conin -un patriota moderno- nos recordaba el 9 de Julio que "los patriotas de 1816 lograron la soberanía, que es el medio para conseguir el bien común, que es, a su vez, el fin último de las sociedades humanas. Pero hoy, 200 años más tarde, la patria está enferma. Enferma de pobreza y miseria, material y moral. La desnutrición infantil es el tirano de hoy, tan procaz como invisible a los ojos de quien no lo quiere ver. No trae cañones ni fusiles, no amenaza nuestras fronteras, no tiene bandera ni uniforme. Su botín son nuestros niños, esos changuitos del interior profundo, de las barriadas hacinadas de la ciudad y de la espera en los semáforos; tan leves y frágiles como nuestra propia conciencia. Ésta es hoy nuestra guerra de la independencia. Terminar con la desnutrición nos hará plenamente soberanos, tanto a nuestra nación como a cada ciudadano que la habita".

Es necesario que todos comprendamos la importancia de una política de Estado para la lucha contra la desnutrición infantil.

José María Giudice

DNI 18.291.046

Protestas violentas

Menudo desafío enfrenta el Gobierno tras haber desalojado una protesta violenta el 28 de junio. Hasta ahora los porteños hemos soportado que las fuerzas de seguridad miren hacia otro lado mientras Quebracho y sus encapuchados cortaban las calles y rompían el mobiliario urbano. Ahora, después de lo visto en Hamburgo durante el G-20, nuestro gobierno tiene un año para redefinir su tolerancia con las protestas violentas, y esto sin demostrar que nosotros los argentinos merecemos menos cuidados que los mandatarios extranjeros.

César Monicat

DNI 16.844.933

Angeloz y los fueros

Antes de la vigencia de la denominada ley de fueros del año 2000 existía, respecto de los legisladores nacionales, no sólo la inmunidad de detención, sino también la de proceso. Ninguno de ellos debía ser molestado por razón alguna durante el ejercicio de su mandato. En 1995 Eduardo César Angeloz, que había sido tres veces gobernador y se desempeñaba entonces como senador nacional por la provincia de Córdoba, fue acusado en esa jurisdicción por pretenso enriquecimiento ilícito. La causa tuvo una repercusión política sin precedente y el doctor Angeloz, sin dudarlo, y pudiendo haberse abroquelado en sus fueros, solicitó y obtuvo del Senado de la Nación una licencia para enfrentar ese trance judicial como un ciudadano más y despejar así toda duda sobre su reputación y su trayectoria. Como abogado y correligionario, lo acompañé en ese dramático trámite parlamentario ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Recién cuando dos años más tarde fue absuelto por la unanimidad de los jueces de la Cámara Séptima del Crimen de la provincia de Córdoba, el ex candidato a presidente por la Unión Cívica Radical se reintegró a su escaño.

Creo oportuno exhumar este breve recuerdo en tiempos que, al decir de Sartori, el "Homo sapiens" ha sido sustituido por el "Homo videns" y en los que en el supremo altar de la exposición mediática se sobreactúa una suerte de abnegación institucional -en este caso la anticipada declinación de fueros indisponibles-, con una finalidad excluyentemente política.

Zenón A. Ceballos

zc@ceballosyceballos.com.ar

Estamos cambiando

Referente al artículo del doctor Espert publicado en la sección Economía, quiero señalar que el gobierno de Macri está haciendo exactamente lo que él reclama: cambiar. Si de una vez por todas pudiéramos abrir los ojos vendados por nuestras teorías económicas y políticas, veríamos que la conjunción de éstas en 80 años llevaron a la Argentina al más profundo abismo y nos dejaron un explosivo cóctel socioeconómico, único por su peligrosidad. Es por eso que hoy es impensable bajar el gasto -como reclama insensatamente el doctor Espert- ya que la enorme cantidad de empleados públicos existente haría explotar el cóctel (todo diabólicamente pensado por el gobierno anterior). Lejos de ello, ahora hay que cambiar, aprovechar el bajo endeudamiento del país en términos relativos al resto del mundo y empezar a gastar en serio en obras que en 60 años no se hicieron, justamente mucho más que en la saga menemista, como menciona Espert. Ya habrá tiempo después para bajar el gasto. El país está tratando de salir de una crisis única, sin precedente en la historia económica mundial por tamaño, recursos del país y duración. Por eso la solución no está en los manuales de economía, sino en el buen criterio.

Enrico Piqué

DNI 92.177.992

Propaganda

Me sorprendió ver en las pantallas de los andenes de la línea D del subte una propaganda sobre la gestión de la gobernadora Vidal. Me recordó la estrategia de comunicación del anterior gobierno, uno de los aspectos que más le cuestioné y que esperé que cambiaran a partir de diciembre de 2015, entre otras tantas cosas.

Me resultó inadecuada.

Víctor Hugo Pasina

DNI 13.730.380

Autopista

Habiendo dispuesto el Presidente un fuerte ahorro para el año que viene, me pregunto si se justifica demoler una autopista y construir otra solamente para unir dos partes de la villa 31.

Teófilo M. Méndez

DNI 5.154.654

Carriles del Metrobus

Los carriles del Metrobus de la avenida Cabildo, a la altura del 200 y 300 (Jorge Newberry y Matienzo), están siendo refaccionados. Lo mismo sucedió sobre la avenida Santa Fe, entre Carranza y Bonpland. Estas obras se inauguraron a fines de noviembre de 2016, es decir, hace seis meses. ¿Cómo se entiende que necesiten ser asfaltadas nuevamente? Esto hace pensar que el contratista no hizo el trabajo como corresponde, o que los materiales usados eran defectuosos. ¿Estamos los vecinos pagando por segunda vez este trabajo con nuestros impuestos? Apreciaría una explicación del gobierno de la ciudad .

Susana Carrillo

DNI 92.368.033

En la Red

Facebook

Gils Carbó

"Es muy obvia la falta de idoneidad e incumplimiento de deberes de funcionario público de la procuradora" -Nelson Nicolás Gigena

"Respeten las leyes, por favor, y si hay que desplazar a Gils Carbó que usen las formas que marca la ley" -Silvina Heredia

"Por qué mejor no se va, ya ha cometido muchísimos errores" -Santiago Montenegro Wagner

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)