Antonieta Mendoza: "Leopoldo recibía torturas psicológicas las 24 horas del día"

La madre del opositor venezolano denunció el trato que su hijo recibió en la cárcel y afirmó que desde el arresto domiciliario seguirá su lucha

Antonieta Mendoza, la madre del dirigente opositor venezolano Leopoldo López , trasladado el sábado pasado de la cárcel a su casa bajo arresto domiciliario, dijo que su hijo recibía "torturas psicológicas las 24 horas del día en la prisión militar". Además, afirmó que López sigue en "pie de lucha, luchando por Venezuela y creyendo en la protesta pacífica", y descartó que el traslado de su hijo vaya a apaciguar las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

-¿Cómo describiría los sentimientos que tiene en estos momentos?

-No te puedo decir que estoy feliz porque quedan 431 presos políticos, pero que a Leopoldo le hayan cambiado de sitio de reclusión es una tranquilidad muy grande.

-¿Dónde estaba cuando le dieron la noticia?

-En Caracas. Había llegado dos días antes de visitar a mi esposo, que está exiliado en España.

-Lilian Tintori le preparó una sorpresa a su esposo para anunciarle la noticia. ¿Cómo se la comunicaron a usted?

-A él le hicieron una sorpresa. A mí me llamaron a las 3 de la mañana del sábado, cuando recién llegó a su casa.

-¿Cómo han sido estas primeras horas?

-Muy especiales. Ver a Leopoldo abrazar a sus hijos y a su mujer, pero ya no en una celda oscura de dos por dos, sino en la tranquilidad de su casa, ha sido una de las grandes satisfacciones. Es difícil de definir después de tantos meses, tantas agresiones y tantas violaciones de sus derechos.

-¿Cuánto cambia el panorama con la prisión domiciliaria?

-Lo que cambia es que ya no está más en una prisión militar, donde recibía torturas psicológicas las 24 horas del día. Pero él sigue preso, debería tener libertad plena porque es inocente. Puede recibir algunas visitas, pero no puede interactuar directamente con los medios.

-Se habló mucho de la salud de López. ¿Algún médico lo revisó?

-Estamos en ese proceso. Leopoldo llevaba tres años sin que su doctor lo revisara, incluso estuvo en huelga de hambre por un mes. Los últimos 30 días tuvo un aislamiento muy severo, le pasaron una comida que yo creo que no estaba en buenas condiciones. Fue una arepa, concretamente. Se intoxicó, tuvo dolores estomacales y tiene problemas de visión severos también.

-¿Cómo se manejan las visitas ahora?

-En estas primeras 48 horas pasó mucho tiempo con sus chicos. Para ellos tener a su papá en casa es un regalo que no se imaginaban, están pegados todo el día. Después se pudo reunir con sus compañeros de Voluntad Popular y recibió algunas visitas familiares.

-López no puede hablar con los medios. ¿Hay algún mensaje que nos quiera transmitir a través suyo?

-"No estoy dispuesto a claudicar en mi lucha." Ésas fueron sus primeras palabras. Están en el mensaje que leyó Freddy Guevara [diputado y dirigente de Voluntad Popular] el sábado pasado: "No voy a claudicar en mi lucha, si eso representa la posibilidad de que me vuelvan a encerrar en Ramo Verde, pues asumiría ese riesgo". Leopoldo sigue en pie de lucha, sigue luchando por Venezuela, sigue creyendo en la protesta pacífica, en la calle y en que la presión popular llevará al pueblo a esa transición democrática que se necesita.

-Tintori dejó claro que la decisión había sido unilateral por parte del gobierno chavista. ¿Maduro cedió?

-La presión de la calle en estos 100 días de resistencia y la presión internacional han pedido la liberación de los presos políticos. En un proceso democrático no puede haber un preso político.

-¿No teme que el gobierno use la figura de su hijo para apaciguar las protestas en su contra?

-No sé qué piensa el régimen, pero desde que Leopoldo salió de Ramo Verde dio mensajes muy claros en los que llama a que los venezolanos continúen en las calles y a que haya elecciones generales. El domingo próximo tenemos un plebiscito y Leopoldo está activo desde su casa, como siempre lo ha hecho.

-¿Siente que la liberación está más cerca?

-Creo que no sólo la de Leopoldo. Siento que es un paso más cerca de la libertad plena de todos los presos políticos.

La fiscal afirma que mantendrá su cargo

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió ayer que se mantendrá en el cargo aun si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la destituyera, como parte de un juicio planteado por el chavismo. "Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (...) Me han tratado como si hubiera cometido un delito", dijo Ortega en una entrevista con la FM argentina Radio Con Vos. El TSJ, acusado de seguir los dictados del gobierno, anunciaría hoy su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana, en la que el gobierno señaló a Ortega de mentir en afirmaciones contra los magistrados. "Yo denuncié a los jueces que me están procesando porque no son legítimos", agregó la fiscal.