La inflación nacional debutó con una suba del 1,2% en junio

El Indec presentó el nuevo índice que engloba seis regiones y que será de ahora en más la referencia; en seis meses acumuló un alza del 11,8%, casi la base de la meta del BCRA

La inflación de junio fue del 1,2%. Foto: LA NACION / Adán Jones

En septiembre de 2007, el Indec de Guillermo Moreno entró en guerra contra la dirección de estadística de Mendoza, provincia gobernada por Julio Cobos. Entonces, cuando arreciaban las dudas sobre el dato de inflación oficial, el Índice de Precios Nacional -básicamente, los números de Mendoza y San Luis- permitió contrarrestar la falsificada estadística kirchnerista. Ese mes, la directora del Indec mendocino informó un alza de precios para agosto de 2007 de 3,1%. En Buenos Aires, los hombres de Moreno informaron la mitad: 1,5%. Pero la polémica duró poco. En 2008, el kirchnerismo canceló la medición nacional.

Nueve años después nació un nuevo Índice de Precios Nacional. Fue presentado ayer, midió en junio un alza de 1,2% y acumuló en el primer semestre 11,8%, casi la base de la meta de inflación que espera el Banco Central (BCRA). Para alcanzar el objetivo de 17%, de ahora a diciembre la suba no puede superar el 0,76% mensual.

Pese al estreno de índice, el Indec seguirá informando -subsumida en el nuevo indicador- la variación del IPC-GBA, utilizado desde siempre como el sinónimo de "inflación" en la Argentina.

El Índice de Precios Nacional será desde ahora no sólo la renovada y ampliada medida de la suba de precios, sino también la referencia que utilizará el BCRA a la hora de fijar éxitos o fracasos con relación a sus metas de inflación. También para establecer -no en todos los casos- cuándo se dispara o no la cláusula gatillo de un acuerdo paritario o, si finalmente Hacienda lo ratifica, la medida de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que impacta, a su vez, sobre los préstamos indexados por UVA que son furor en los últimos meses.

Una de las dudas previas a la salida del índice era que los datos regionales de inflación terminaran licuando la suba de los precios metropolitanos. Según los números publicados ayer, esto no sucedió. De acuerdo al Indec, la inflación GBA (Capital y Gran Buenos Aires) fue sólo dos décimas más alta que la Nacional en junio (1,2% versus 1,4%). En el acumulado hasta junio, se repitió la misma diferencia (11,8% en todo el territorio contra 12% en la zona metropolitana).

"Seguimos dando pasos en la lucha contra la inflación. Seguimos haciendo lo que hay que hacer", festejó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en su cuenta de Twitter. Pero pese a que el dato de junio mostró una desaceleración anual en el GBA (de 25,4% en mayo a 21,9% el mes pasado), la inflación núcleo del Índice de Precios Nacional fue de 1,3% en junio, por encima del 1,1% esperado por el BCRA, según su comunicado de política monetaria de abril. "Si bien mantiene un sendero descendente en línea con lo proyectado, no se alinea al camino que esperaba el BCRA, llevándolo a mantener su política monetaria contractiva", indicó la consultora Elypsis.

"Para alcanzar la cota superior del target del BCRA,17% anual en diciembre, será necesario que la inflación mensual promedio sea de 0,76% en lo que resta del año", afirmó el informe de Elypsis, que pronosticó una inflación a fin de año de 22%, dato por encima de la meta.

"La inflación acumulada por el IPC Nacional se ubica prácticamente en el límite inferior de la meta", ratificaron en la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) . "Cumplir la meta implica el esfuerzo de lograr desacelerar la inflación a una tasa de 0,8% mensual en el segundo semestre", coincidió el informe.

El nuevo índice se desagrega en seis regiones (GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagónica) y en vez de 90.000 precios tomará 320.000, informó el director del Indec, Jorge Todesca, ayer en conferencia de prensa. Los índices más altos entre la regiones fueron para GBA y Noreste; compartieron un 1,4%. Entre los capítulos del dato Nacional, las mayores alzas de junio se registraron en Recreación y Cultura (2,3%) y en Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+1,8%). Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0,9 por ciento.

Con respecto a los acumulados entre diciembre y junio, las regiones que lideran el ránking son: Noroeste (+12,7%), Cuyo (+12,4%) y GBA (+12%). Los capítulos que mayores subas mostraron en ese período fueron Educación (+21,9%) y tarifas, en el agregado Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (+21,6%).

La directora del área de Precios del Indec, Alejandra Clemente, explicó que el rubro de Alimentos perdió peso en la ponderación, ya que las Bebidas Alcohólicas y los Alimentos consumidos fuera del Hogar pasaron a formar parte de otros capítulos. Además, la ponderación de Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles se actualizó (creció) como consecuencia de los aumentos de tarifas de 2016.

cerrar

En tanto, GBA tuvo una inflación bastante más elevada en el rubro Alimentos que el IPC Nacional (1,3% versus 0,9 por ciento). "En tanto, contra lo esperado, los rubros que incluyen la corrección de tarifas tuvieron aumentos mayores en el interior que en el GBA", indicaron en LCG. Esto se dio en las regiones Noroeste, Cuyo y Patagonia.

Otro hecho destacable, según la consultora, es que los precios vinculados con la educación también tuvieron incrementos menores en el GBA (19% contra 22% en el promedio país en el primer semestre del año). Para fin de año, en LCG proyectaron que la inflación cerrará en torno del 22 por ciento.

Este mes volverá a ser difícil para la inflación. Las subas de la nafta (+7%), prepagas (+6%), cigarrillos (+4%), expensas (entre 8% y 10%) y servicio doméstico (+12%), sumado al nuevo dólar, dejan un piso de inflación de 1% mensual en el GBA.

"La actual dirección del Indec avala la persecución de la intervención de Moreno en el Indec", cuestionó un comunicado ayer de ATE-Indec debido a la decisión de Todesca de firmar un sumario administrativo contra una trabajadora del IPC Nacional. "¿Existe esa persecución?", preguntó LA NACION en la conferencia. "Es sólo un trámite legal. No es persecutorio. Sólo se adjunta a su legajo. No hubo ningún otro tipo de sanción", respondió Todesca.