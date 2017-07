El precandidato elogió la gestión de la gobernadora y volvió a criticar a Rodríguez Larreta

Lousteau se manifestó a favor de Vidal en las elecciones. Foto: Archivo

El enfrentamiento que Martín Lousteau mantiene con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires parece esfumarse una vez que cruza a territorio bonaerense. Así lo dejó en claro ayer el precandidato a diputado nacional por la alianza Evolución, cuando volvió a arremeter contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero elogió con énfasis la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Incluso, aunque sin nombrar a Esteban Bullrich, Lousteau dijo que le gustaría que "le vaya a bien" a Vidal en las próximas elecciones legislativas.

"Vidal no tiene los vicios que tiene Larreta", definió ayer el ex ministro de Economía durante una entrevista en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

Enseguida, el ex embajador en Estados Unidos destacó la gestión de la gobernadora y afirmó que, pese a que se enfrenta al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, espera que los resultados de las elecciones de octubre le brinden "más instrumentos" a Vidal para gestionar.

"Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es seguramente el cargo más difícil de toda la política argentina. Veo que Vidal está intentando hacer una tarea en el cargo más difícil y que está dando batallas que me parecen correctas. Creo que hay que colaborar en esas batallas y no obstaculizar", sostuvo el precandidato. Y agregó: "Si me preguntás, a mí me gustaría que a María Eugenia le fuera bien. Que tuviera más instrumentos para poder gobernar".

En ningún momento, sin embargo, nombró a Bullrich, que encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales por Cambiemos.

Es la segunda vez en una semana que el ex funcionario destaca la gestión de la gobernadora bonaerense. En una conferencia de prensa que brindó la semana pasada en un hotel céntrico, en la que el precandidato anunció que había denunciado a Larreta por el supuesto uso indebido de la publicidad oficial para hacer campaña, el ex embajador había señalado que le "gustaba más" la gestión de la gobernadora que la del jefe de gobierno.

Además de insistir en que Vidal "está dando una batalla muy difícil", durante la entrevista Lousteau también aprovechó para criticar la gestión de Larreta.

"En la ciudad se hicieron cosas, y lo dijimos en la campaña, pero no se hicieron en la magnitud de la cantidad de plata que hay. Se hicieron cosas con las prioridades incorrectas y malgastando", señaló.