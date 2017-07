Tecnológicas en la mira: las cinco empresas de Internet que pueden cambiar de manos en 2017

Twitter, eBay, Yelp, Etsy y WebMD encabezan la lista de compañías que podrían tener un nuevo dueño en los próximos meses,en el marco de un renovado proceso de fusiones y adquisiciones en el mercado online

El negocio online enfrenta un proceso de concentración. Foto: Fast Company

En la primera mitad de 2017 ya se concretaron algunas adquisiciones relevantes: Amazon se quedó con los supermercados Whole Foods, por supuesto, pero también se concretó la venta de Bonobos a Walmart y Airbnb se alzó con Tilt. Aún quedan varios meses para fin de año y hay pocos indicios de que la manía por las fusiones y adquisiciones se enfriará. ¿Entonces quién sigue?

En un nuevo informe de Goldman Sachs Global Investment Research, Etsy y Twitter están en lo más alto de la lista de compañías que probablemente verán actividad en este sentido. Eso no es demasiado sorprendente. Pero la lista también incluye nombres más inesperados.

ETSY

En los últimos dos meses, Etsy -un portal especializado en la venta de artículos hechos a mano y productos vintage- ha sufrido una gran conmoción en su conducción: Chad Dickerson, el CEO de la compañía por casi seis años, fue reemplazado por Josh Silverman, nuevo miembro del directorio. Dickerson también fue reemplazado como presidente por otro miembro del directorio y destacado vicepresidente, Fred Wilson.

"El directorio ha decidido que es hora de que una nueva conducción haga avanzar a Etsy y yo apoyo esa decisión", dijo Dickerson. Dicho de otro modo, el directorio está desesperado porque Etsy pruebe algo nuevo. Desde su lanzamiento inicial de acciones en abril de 2015, el valor de las mismas cayó a la mitad; la noticia del reemplazo de Dickerson fue acompañada por el anuncio del despido de 80 empleados, el 8% de la fuerza laboral de Etsy.

Uno de los accionistas de Etsy, el fondo Black and White Capital LP, escribió una carta recomendando que la compañía reduzca sus costos y considere una venta; también se incluyó la sugerencia de que Dickerson fuera removido como presidente de Etsy. "El patrón histórico de la compañía de gastos mal orientados ha ofuscado por completo el modelo de negocios subyacente extremadamente atractivo", escribió Black and White en una carta obtenida por la agencia Bloomberg.

Etsy se enorgullece de su ética -es una de las pocas compañías que cotiza en Bolsa certificada por su comportamiento ético-, pero quizás invertir mucho en eso fue en detrimento de sus finanzas y su crecimiento como compañía. Como escribió Bloomberg el mes pasado: "Etsy ha contratado a lo loco, habiendo incrementado su personal en un 55% desde el fin de 2014 y ofreciendo todo tipo de privilegios: una sede elegante en Brooklyn con vista a Manhattan, instalaciones de arte y una «sala de descanso», junto con salarios y beneficios que son comunes en compañías tecnológicas mucho más rentables".

Por ello no es sorprendente que Etsy esté primera en la lista de pronósticos de Goldman. Etsy se encuentra en una trampa sin salida: lo que le permitirá ganar más dinero atrae más compradores al sitio, lo que significa que los vendedores tienen que poder aumentar su escala y producir más. Pero lo que hizo de Etsy lo que es fueron sus productos hechos a mano, únicos, y su comunidad de vendedores estrechamente relacionados.

TWITTER

Según Goldman, Twitter está a la par de Etsy. Twitter se viene debatiendo desde hace años con el crecimiento de usuarios estancado, ataques y abusos en su plataforma, y despidos repetidos. El regreso de Jack Dorsey al puesto de CEO no tuvo el impacto que algunos pudieron anticipar, quizás en parte debido a que Dorsey también conduce Square. Las acciones de la compañía cayeron más del 50% desde sus lanzamiento inicial a fines de 2013.

Pero Twitter ya estuvo en una situación similar. El año pasado, la compañía estuvo considerando muy públicamente su venta. Disney, Salesforce, Alphabet y Microsoft todas pensaron en ofertar por Twitter, optando finalmente por no hacerlo porque el precio no era el que consideraban adecuado. Google es el candidato que aparece como mejor parado, aunque Alphabet eventualmente dejó de estar interesada.

¿Es más fácil vender Twitter ahora? Eso depende. En el último año, más o menos Twitter ha tenido avances incrementales, adquiriendo nuevos usuarios. También hizo mucho ruido con el debut del servicio Moments, pero el recurso -otro intento más de atraer usuarios- no tuvo el éxito que Dorsey y compañía esperaban. Por el lado positivo, los esfuerzos de Twitter en materia de streaming en vivo resultaron una mejor inversión.

Lo que todavía está por verse es si ésta atraerá a potenciales compradores a la compañía.

YELP

Muchos recordarán que Yelp consideró su venta en mayo de 2015. Pero unos meses más tarde, el CEO Jeremy Stoppelman decidió no hacerlo, según se dijo porque las ofertas no eran lo suficientemente elevadas. De hecho Yelp pensó en una venta en 2009 también, cuando es sabido que rechazó una oferta de adquisición por Google. Es posible que hoy Yelp lamente esa decisión: la mejor prueba son las quejas de Toppelman en Twitter respecto de que Google elimina los listados de Yelp en los resultados de búsquedas.

Google se ha demostrado un competidor formidable, tanto que Yelp se sumó al coro de compañías que acusó a Google de manipular los resultados de búsquedas en la demanda antimonopólica de la Unión Europea (esta semana, la Comisión Europea dictaminó contra Google y le impuso a la compañía una multa de US$ 2700 millones).

Hace unos años, Yelp parecía haber logrado dar exitosamente el salto de las PC a los dispositivos móviles, e incluso era optimista respecto de la publicidad local. Pero las cosas son distintas ahora, en parte debido al dominio de Google y Facebook de la publicidad digital. En el último informe de ingresos de Yelp, se registra una baja y las acciones de la compañías cayeron de modo significativo. Y sus perspectivas para el resto del año no inspiran confianza. Es entendible que Goldman no ubique a Yelp junto a Twitter o Etsy. Según la firma, Yelp tiene sólo una probabilidad mediana de actividad de fusión o adquisición.

EBAY

¿Podría eBay hacer una oferta por Etsy? Silverman, el nuevo CEO de Etsy, de hecho es un alumno de eBay. Pero eBay misma parece estar en la mesa de ofertas de fusiones y adquisiciones. El que PayPal se separara como compañía en 2015 fue un golpe al crecimiento de los ingresos de eBay: se dice que PayPal aportaba casi el 50% de la facturación de eBay. La separación de PayPal también se llevó a Venmo, que PayPal incorporó al adquirir Braintree en 2013.

Pese a esa pérdida, las cifras de ventas de eBay han aumentado ligeramente en el último año, en importante medida gracias a la plataforma de compra y venta de entradas StubHub. La compañía ha estado aumentando sus esfuerzos por venta de avisos. Sus cifras de crecimiento de compradores han sido anémicas en el último par de años, pero el último informe de ingresos de eBay registra un incremento de dos millones de compradores. Quizá las cosas vayan mejor para eBay.

Pero queda un interrogante: ¿cuál es la misión de eBay? En un tiempo se ubicaba como un mercado de productos usados, pero ahora la cantidad de productos usados que se venden en la plataforma se ha reducido de modo dramático. Lo mismo las subastas, que ya no son una porción importante de sus ventas. ¿Entonces qué es lo que diferencia a eBay de empresas como Amazon?

Si la reciente venta de la rama de eBay en la India a Flipkart -el principal competidor de Amazon en ese país- es indicativa de algo, eBay podría estar abierta a ofertas de adquisición más generales.

WEBMD

Es correcto. El sitio que usted consulta cuando tiene un lunar extraño según se dice atrajo el interés de unos cuantos compradores potenciales. WebMD dijo primero que está explorando "alternativas estratégicas" -lo que usualmente significa venta- en febrero. La compañía no tiene buenas perspectivas de ingresos para el año, lo que hace creíble la teoría. Con una oferta potencial de la compañía de medios e Internet IAC/InterActiveCorp sobre la mesa, las acciones de WebMD están en su punto más alto en casi un año.

Esto podría ser sólo un rumor, por supuesto: un analista dijo que la compra de WebMD no se corresponde en realidad con la estrategia de adquisiciones de IAC. Hubo informes a comienzos del año pasado de que WebMD estaba considerando una venta, pero la compañía lo negó; Se dijo que WebMD estaba en conversaciones con Walgreens y UnitedHealth.

Pero hace unos meses, Bloomberg dijo que si bien los inversores no estaban convencidos de que se concretaría una venta, analistas dijeron que WebMD podía ser atractiva para una variedad de compañías, "no sólo firmas dedicadas a la compra de empresas, sino compañías del ramo de la salud, dueños de contenido digital como Time Inc. o incluso cadenas de farmacias como Walgreens Boots Alliance Inc". Y Goldman dice que la probabilidad de una venta de WebMD está a la par con las adquisiciones potenciales de Twitter y Etsy.

Traducción Gabriel Zadunaisky