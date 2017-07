El Gobierno dará los fondos a Santa Cruz a cambio de que comiencen las clases

El ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ministro de Educación Esteban Bullrich recibieron a funcionarios de la provincia de Alicia Kirchner

El ministro del Interior Rogelio Frigerio y el ministro de Eduación saliente Esteban Bullrich recibieron esta tarde a funcionarios santacruceños para resolver los conflictos que azotan a la provincia. Foto: DyN

Con más de ochenta días de paro en las escuelas de Santa Cruz, el gobierno nacional se comprometió hoy a "garantizar" el envío de fondos a la provincia de Alicia Kirchner a cambio de que comiencen las clases.

Esta tarde, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Educación saliente, Esteban Bullrich, recibieran a funcionarios y representantes de los gremios docentes de Santa Cruz, en el marco del prolongado conflicto que atraviesa la provincia K. Según se informó desde el Gobierno, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo continuarán en la sede del Ministerio de Educación, encuentro con el que debutará el designado titular de la cartera, Alejandro Finocchiaro, quien asumirá ese día en reemplazo de Bullrich, que se dedicará a la campaña por una banca en el Senado.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Escudos del Ministerio del Interior durante más de dos horas, participaron, además de Frigerio y Bullrich, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; la secretaria General de la Gobernación de Santa Cruz, Claudia Martínez, y representantesde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac). En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, uno de los gremialistas, Hector Covas (secretario nacional de AMET, que nuclea a la Enseñanza Técnica) reveló que se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo para terminar de definir las condiciones que impuso hoy la Casa Rosada a los gremios y al gobierno de Santa Cruz. Estas son "seguir negociando las paritarias, pero con los chicos en las aulas", según se indicó.

Al término del encuentro, la secretaria Martínez indicó: "Esta reunión sirvió para que la Nación se presente como garante de un trabajo y tarea entre el gobierno de la Provincia y los gremios de la educación, Adosac y Amet, pero con los chicos adentro de las aulas".

El dirigente gremial coincidió en que "el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, es el garante y va a seguir girando fondos para que la Provincia pague los salarios de junio y el aguinaldo", y acusó a la Provincia de haber hecho "descuentos de alrededor del 20 por ciento a los docentes que no estaban acordados, por los días de paro".

Según el gremialista, Frigerio y Bullrich se comprometieron a "enviar ese dinero para que la Provincia restituya los descuentos por días de paro y se comprometa a no utilizar los fondos que envíe a futuro el Ministerio de Educación a otras áreas". En tanto, la Casa Rosada intimó a los gremios a "seguir las negociaciones salariales pero a iniciar inmediatamente las clases". Consultada sobre el tema, la funcionaria santacruceña aseguró que "la Provincia no se quedó con dinero enviado por Nación" y explicó que "los descuentos fueron por los 90 días de paro".

Asimismo, Martínez informó: "El Gobierno nacional apoyó la resolución dictada por la Provincia para que se recuperen las clases perdidas, sin receso invernal y para aquellos establecimientos que no hayan tenido clases a la fecha, también con herramientas interactivas por Internet para facilitar las cosas a los chicos". "Es difícil recuperar casi 90 días de clases que ya se han perdido. Los gremios no están muy de acuerdo, lo manifestaron, pero Bullrich y Frigerio dejaron en claro que eso no estaba en discusión, y apoyaron la resolución tomada por el Gobierno de la Provincia", concluyó Martínez.

Con información de la agencia DyN