Nicolás Maduro perdió la paciencia y retó a uno de sus seguidores en medio de un acto chavista

El mandatario venezolano se enfureció ante la falta de respuesta de un hombre sobre sus tareas en la Constituyente

Foto: Archivo / Miraflores Palace/Handout vía REUTERS

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , se enojó con un chavista en medio de un acto y lo retó con bronca delante de todos y frente al micrófono. El hecho tuvo lugar el fin de semana, en medio de un evento que trataba sobre la próxima elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

En un momento de su discurso, el bolivariano preguntó sobre la maquinaria electoral de la Constituyente en Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Maduro cuestionó la cantidad de planchas inscriptas en la ciudad y, al pedir explicación sobre el escenario, sólo obtuvo la respuesta de una persona, de acuerdo a lo publicado por el diario El Nacional.

Inmediatamente, consultó por el responsable de la maquinaria, de nombre Marcos Martínez. El hombre se paró al instante, esbozó una sonrisa y provocó la furia del mandatario.

cerrar

"¿Por qué tu no respondiste? No te rías, compadre, estoy hablando en serio oíste. Tú tenías que responder. Te pones las pilas con la maquinaria electoral, Marcos Martínez. No me vengas con cuentos, compadre. Estamos jugando la paz o la guerra, carajo", grito sin tapujos Maduro delante de miles de personas.

El reto no quedó allí. A continuación, Maduro le preguntó por el material comicial y Martínez le contestó que lo tenía cerca. "Confío en ti. Confío en ustedes. No se caigan a coba, ni me caigan a coba a mí. Es la patria", dijo el presidente.

Este 30 de julio, en Venezuela se votará la Asamblea Constituyente, que estará integrada por 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna. La propuesta surgió en medio de una ola de protestas opositoras que exigen la salida de Maduro del poder y que desde que comenzaron el 1 de abril de este año provocaron más de 90 muertes.

La oposición rechaza la Constituyente por considerarla un mecanismo fraudulento para perpetuar a Maduro en el poder.