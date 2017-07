Los problemas de Andy Murray: eliminado de Wimbledon, con una lesión de cadera y el número 1 en serio riesgo

El escocés perdió ante Sam Querrey en cuartos de final y se fue con malas sensaciones; Djokovic, al asalto del primer lugar del ranking

Murray derrotado en su casa. Foto: AFP

LONDRES.- La cadera fue traicionera con Andy Murray . En las horas previas al comienzo de Wimbledon, las portadas de los periódicos británicos estaban ilustradas con fotografías del escocés con evidentes signos de dolor durante los entrenamientos. Las preguntas, en la rueda de prensa previa al torneo, giraron alrededor de su condición física. Nunca se sintió pleno, el -por ahora- número 1 del mundo. Así y todo, con talento, oficio y amor propio, llegó hasta los cuartos de final. Pero no resistió más. El estadounidense Sam Querrey , de 29 años y 28° del ranking, silenció a los miles de británicos que poblaron el court central, superando a Murray por 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 6-1 y 6-1. De ese modo, el jugador de 1,98 metro se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar las semifinales de un Grand Slam desde Andy Roddick en Wimbledon 2009. Su próximo adversario será el croata Marin Cilic , que venció 3-6, 7-6 (8-6), 7-5, 5-7 y 6-1 al luxemburgués Gilles Muller, que llegaba de hacer un gran desgaste para superar a Rafael Nadal, en 4h47m.

Murray exhibió grandes dificultadas para moverse desde el principio. Se le complicó devolver el fortísimo servicio de Querrey (terminó con 29 aces). El británico no suele sonreír mucho en el court, pero su rostro atiborrado de preocupación lo acompañó desde el primer momento. El mismo semblante lució su madre, Judy Murray, siempre pendiente en el box oficial. Si Novak Djokovic llegara a ganar el torneo, reemplazará a Murray en el liderazgo del ranking desde el lunes próximo.

"Todo el torneo me ha dolido un poco la cadera. Pero he intentado dar lo mejor hasta el final. Me dio todo lo que tenía. Estoy orgulloso de eso. Pero obviamente es decepcionante perder en Wimbledon. Estoy triste de que todo haya terminado", se lamentó Murray. Pero no le quitó méritos a Querrey: "Realmente jugó de maravillas. Mostró un saque muy importante".

¿Cuál será el próximo paso de Murray? Se realizará estudios médicos y se sentará a evaluar la situación con su equipo. "Quiero mirar un poco más a largo plazo. Al US Open, no sé, a seis, siete semanas de distancia tal vez, algo así", aventuró.

Si no es en Wimbledon, será en los próximos torneos. Pero Murray cederá el liderazgo. "Iba a suceder en algún momento. No creo que nadie se haya quedado en el número 1 en toda su carrera. Siempre llega a su fin. No he jugado lo suficientemente bien este año para merecer quedarme allí por mucho más tiempo. Si esto no sucede al final de este torneo, sucederá al final del US Open. Está bien. Obviamente, yo preferiría ser el número 1 de 2, 3 o 4. Me voy ahora y trataré de encontrar una manera de volver. Espero poder hacerlo".

Querrey, asimismo, alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un Grand Slam y eliminó de Wimbledon por segundo año consecutivo al número uno y vigente campeón: hace doce meses derrumbó en la tercera rueda a Djokovic. "Estoy un poco en shock todavía. Es un sueño hecho realidad. Es mi primera vez en semifinales de Grand Slam y que sea en Wimbledon lo hace todavía más especial", dijo Querrey, no bien terminó el partido.

Ya había sorprendido Querrey esta temporada al vencer a Rafael Nadal en la final del ATP 500 de Acapulco. Nacido en San Francisco, alcanzó su mejor posición en el ranking en 2011: 17°. Sostenido en un servicio poderoso y en un revés de dos manos punzante, generalmente no suele ser un desafío sencillo para los top. Ante Murray, en la Catedral, llegó con un historial negativo de 7-1. Pero poco le importó.