Fracasó la sesión especial promovida por el massismo para renunciar a los fueros

El bloque del Frente Renovador reunió una treintena de los 129 legisladores del quórum reglamentario para habilitar el debate

El massismo no consiguió quorum. Foto: LA NACION

El bloque del Frente Renovador fracasó hoy en el intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados con el fin de analizar un proyecto de resolución para poder renunciar a sus fueros ante una requisitoria judicial, y otras iniciativas de índole económica, al solo reunir una treintena de los 129 legisladores del quórum reglamentario para habilitar el debate.

Ante esta situación, Massa criticó con dureza a sus pares de Cambiemos por no dar quórum en la sesión especial para debatir la renuncia a los fueros por parte de todos los legisladores. El ex intendente confirmó, además, que su bloque participará de la reunión de Asuntos Constitucionales que propuso Cambiemos para el miércoles próximo, para discutir la permanencia o no dentro de la Cámara baja del diputado Julio De Vido

"Nosotros vamos a concurrir y vamos a apoyar la expulsión por inhabilidad moral o la suspensión de De Vido. No tenemos problemas. Como hoy estuvimos en el recinto, estaremos en la Comisión. Queremos resolver la situación de De Vido, pero también queremos debatir los fueros de todos los legisladores", enfatizó Massa. "Tienen miedo en el oficialismo si habla De Vido. El caso Odebrecht también les preocupa. Nosotros estamos dispuestos a debatir todo", insistió.

Por su parte, el jefe del bloque PRO exhibió su enojo con el massismo, por considerar que contribuyó a que cayera el artículo 37 de la ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, que según Massot estaba dirigido a "descubrir la verdad" en el caso Odebrecht a través de un acuerdo administrativo para la delación de casos de corrupción que, por mayoría, la Cámara rechazó.