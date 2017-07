Chelsea tiene "un fuerte y serio interés" por Sergio Agüero: la reacción de Manchester City ante la noticia

La cadena británica Sky Sports informó que el Kun figura en los planes del equipo de Londres

El Kun. Foto: Archivo

Chelsea sigue buscando un delantero y Sergio Agüero sería el elegido. Tras la decisión del entrenador Antonio Conte de no contar con Diego Costa, el equipo de Londres intentó fichar a Romelo Lukaku y a Gonzalo Higuaín, pero fracasó en ambos intentos. Por eso, ahora entre sus prioridades figura el Kun, que perdió relevancia en Manchester City desde la llegada de Pep Guardiola. "Chelsea tiene un serio y fuerte interés por Sergio Agüero", informó la cadena británica Sky Sports. Igualmente, desde el City no estarían dispuesto a dejarlo ir fácilmente: afirman que el Kun no está en venta y no piensan dejarlo ir a un rival de la Premier League.

Según Sky, en caso de no avanzar en las negociaciones con el Kun, Chelsea tiene entre los apuntados a Alvaro Morata (Real Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) y Andrea Belotti (Torino).