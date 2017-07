Esteban Bullrich: "Las inversiones crecieron un 12%"

[Video] El candidato a senador bonaerense se refirió a su gestión en Educación, defendió las medidas del Gobierno y opinó sobre las perspectivas para los próximos comicios

El candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires Esteban Bullrich estuvo en PM y habló de sus propuestas de cara a las elecciones legislativas e hizo un balance de su gestión en el ministerio de Educación.

Sobre el balance en la cartera de Educación, Bullrich sostuvo: "Un logro fue el acuerdo con los 24 ministros, que se llevó a cabo en Purmamarca y la deuda es construir más jardines de infantes, es importante trabajar en formación docente".

Consultado sobre la decisión del Gobierno de polarizar con la ex presidenta Cristina Kirchner, Bullrich señaló: "A Cristina no hay que inflarla demasiado, en la la historia va a quedar. Lo importante no son los candidatos, sino los problemas de los bonaerenses. Esta campaña es cómo seguimos resolviendo esos problemas", indicó.

En cuanto a la devaluación y el aumento de tarifas realizados en la gestión de Mauricio Macri, el ex ministro se defendió y dijo: "Había un dólar mentiroso, estábamos viviendo una ficción. En diciembre de 2015 empezamos a saber la verdad, decimos la verdad en campaña y cuando se gobierna. Reconocemos los problemas, no tenemos la soberbia de no admitir errores" y agregó que se está reduciendo el déficit fiscal. "Está bajando. Lo que queda se está financiando con deuda, no con inflación"; manifestó.

Sobre el trabajo en las áreas sociales, Bullrich destacó: "El tema del desempleo es un dolor que tenemos que terminar. La reparación histórica está haciendo que la jubilación esté en un promedio de $13.600. El 12% es el crecimiento de inversiones respecto del año pasado. Antes, las paritarias no se podían hacer con cláusula gatillo, como no era creíble el Indec, había un conflicto sindical por la falta de una herramienta", afirmó.