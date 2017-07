El plebiscito reforzó la presión mundial para que se frene la Constituyente

Varios países, entre ellos la Argentina, llamaron al gobierno venezolano a suspender sus planes

Los venezolanos también acudieron a votar en la consulta popular no vinculante en Miami, Estados Unidos. Foto: AFP

WASHINGTON.- Desde la Unión Europea hasta ex presidentes de la región, ayer se renovó la presión internacional para que Nicolás Maduro abandone el proyecto de convocar a una Asamblea Constituyente.

La Argentina estuvo entre esos país. A través de un comunicado de la cancillería, el gobierno de Mauricio Macri reclamó que Maduro desista del proyecto que le otorgaría plenos poderes.

"Esperamos que el resultado de esta manifestación de gran parte de la población venezolana lleve al gobierno de Venezuela a desistir de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a reconocer la necesidad de un diálogo político genuino y fructífero con la oposición, que asegure la restauración del orden democrático e institucional y la plena vigencia del respeto a los derechos humanos", señala el comunicado. "La Argentina repudia los hechos de violencia ocurridos durante la jornada de ayer, lamentando las víctimas registradas, y renueva su disposición de acompañar a todos los venezolanos en aquel proceso de diálogo", agrega.

La Casa Blanca expresó ayer su satisfacción por el nivel de participación popular en la consulta simbólica organizada anteayer por la oposición en Venezuela, cuyo resultado consideró un mensaje "inconfundible" en contra del gobierno.

"Felicitamos a los venezolanos por la enorme participación en el referendo de ayer", dijo el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, que añadió que el gobierno estadounidense "condena la violencia de matones del gobierno contra electores inocentes".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, pidió ayer directamente al gobierno venezolano que suspenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que amenaza con incrementar las tensiones y la violencia en el convulsionado país.

"La violencia ya se cobró muchas vidas y amenaza con aumentar antes de la Asamblea Constituyente", advirtió Mogherini. "Por lo tanto pensamos que sería útil que el gobierno busque gestos políticos para hacer caer las tensiones, crear mejores condiciones para reanudar el trabajo hacia una solución negociada" de la crisis, agregó. "Suspender el proceso de la Asamblea Constituyente sería un gesto importante", sugirió Mogherini.

En la misma línea, el gobierno brasileño exhortó ayer al gobierno venezolano a cancelar la convocatoria. Las reglas de la Constituyente "violan el derecho al sufragio universal y al propio principio de soberanía popular", afirmó la cancillería brasileña en un comunicado. "El elevado nivel de participación en el plebiscito (...) fue una muestra inequívoca de la voluntad del pueblo venezolano de que haya una pronta restauración del Estado democrático de derecho en el país", añadió Itamaraty.

Ex presidentes

También en la región, un grupo de ex presidentes latinoamericanos dijeron que la comunidad internacional debe avalar los resultados del plebiscito contra Maduro, para evitar nuevas muertes.

"No va a haber más oportunidades y por eso insistimos de manera tan enfática para que la comunidad internacional avale esta consulta, porque si no es esta consulta, van a ser muchos muertos más", advirtió la ex presidenta costarricense Laura Chinchilla.

Junto con Chinchilla fueron observadores los ex presidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Vicente Fox (México), que fue declarado el domingo persona no grata por el gobierno venezolano.

Ayer, Fox subió la apuesta y propuso que tres países "de alta calidad moral" intervengan en la crisis de Venezuela, incluso convocando a elecciones, tras regresar de ese país como observador del referéndum.

Fox dijo que "la única salida es que aparecieran tres países como garantes de un alto al fuego, la liberación inmediata de presos políticos y el inicio de una asistencia humanitaria".

Ese grupo podría también lanzar una convocatoria a una elección general para "determinar un nuevo gobierno", señaló Fox, quien desestimó el anunció del canciller venezolano, Samuel Moncada, de prohibirle la entrada a su país en el futuro. Fox declaró a la prensa de su país que "la presión del exterior es indispensable" para arribar a una solución en Venezuela, y señaló que le gustaría que México participara en este bloque. "Sería formidable, ya ha dado la cara para defender vidas", agregó.

Agencias AFP, ANSA y Reuters