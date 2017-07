El líder del Congreso Judío Mundial reclama resultados por la AMIA

Singer, CEO de la organización, fustiga a Irán y exige avances en la investigación para esclarecer el atentado

Robert Singer dibuja una ancha sonrisa cuando recuerda la cantidad de gente que en estas horas le habló "en un hebreo fluido". CEO desde hace tres años del Congreso Judío Mundial, la poderosa entidad judía con sede en Nueva York y que preside Ronald Lauder, Singer no deja pasar la importancia de la comunidad judía argentina en el país que sufrió dos atentados terroristas en los años 90.

"No olvidamos nuestra historia y pasaron 23 años. Pero el atentado contra la AMIA es un tema que recordamos siempre, estemos donde estemos", dijo a LA NACION este ucraniano nacionalizado israelí que participará hoy del acto central de conmemoración del atentado contra la mutual judía, en el que murieron 85 personas y quedaron heridas más de 300.

En un intervalo de la reunión del Congreso Judío Latinoamericano con parlamentarios de la región en el hotel Sheraton, Singer apunta menos al gobierno de Mauricio Macri que a Irán, al que sindica como responsable del atentado de 1994. Y no cree en la oferta de "colaboración" que Teherán hizo a Interpol, la semana pasada.

Robert Singer, CEO Congreso Judío Mundial

"No creemos en nada de lo que dice Irán. No es tiempo de palabras, sino de acción e Irán sabe los nombres de quienes estuvieron involucrados, no se trata de un misterio", aseguró. "Si alguien en ese país tiene realmente intenciones serias de colaborar, es el momento de hacerlo e Irán sabe exactamente cómo hacerlo", reiteró, con relación a los pedidos de captura de Interpol que pesan sobre ex funcionarios iraníes por su vinculación con el ataque.

A Singer le cuesta, por cuestiones de diplomacia, hablar de la ex presidenta Cristina Kirchner, con quien se reunió hace poco más de dos años, y de la firma del memorándum de entendimiento firmado por el ex canciller Héctor Timerman con Teherán en 2013.

Aseguró que no se mete "en la política interna", aunque claramente se muestra más cómodo con las políticas del presidente Mauricio Macri (con quien se reunió varias veces, la última en noviembre pasado) y su gobierno con relación al esclarecimiento del caso y su postura contraria al terrorismo internacional. "Si el Presidente tiene posiciones proactivas con relación al esclarecimiento del ataque, eso será bienvenido. Por el feedback que recibí aquí en noviembre, el pueblo judío tiene un amigo en la Casa Rosada", afirmó Singer, al recordar el último encuentro de Macri con líderes judíos del mundo.

Más allá de su participación en el acto conmemorativo, en el que estará buena parte del Gobierno (ver recuadro), Singer llegó también por cuestiones de política interna. Participó de la primera reunión del Congreso Judío Latinoamericano con el empresario Adrián Werthein como presidente. "Es muy simbólico que un argentino presida esa entidad, y una forma de traer los dos atentados terroristas ocurridos aquí [el de la AMIA y el de la embajada de Israel] a la agenda común". Se creó un nuevo grupo de judíos parlamentarios, que será presidido por el diputado Waldo Wolff (Pro).

Interlocutor asiduo de distintos gobiernos, el CEO del Congreso Judío Mundial conversó sobre los atentados en la Argentina la semana pasada con el titular de la OEA, Luis Almagro. Aseguró ayer que en la "probable" visita que hará a la Argentina en septiembre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "seguramente conversará de este tema" con el Presidente.

Otro de los temas por los que la entidad se muestra preocupada es la misteriosa y violenta muerte del fiscal Alberto Nisman. "No estamos en los asuntos internos del país, no es nuestro lugar, y sabemos que hay distintos aspectos y diferencias sobre la muerte de Nisman. Pero queremos que la investigación de este caso se complete, que los resultados sean públicos y que se sepa exactamente qué pasó", afirmó el dirigente.

La presidencia de Donald Trump dividió a la comunidad judía en los Estados Unidos. Singer se limitó a aclarar que "nuestro presidente, Ronald Lauder, es norteamericano y tiene una relación personal y organizacional excelente con el presidente norteamericano", sin entrar en mayores detalles.

Antes de seguir con las reuniones, Singer volvió a la conmemoración del atentado contra la AMIA. "Veintitrés años es demasiado para que la justicia sea ejecutada. Hubo diferentes conversaciones con distintos gobiernos, es tiempo de acción", concluyó.