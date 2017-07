Peña, Garavano y Avruj irán al acto por los 23 años del ataque

Representarán al Gobierno ante la ausencia de Macri; hablarán Zbar, Leuco y un familiar

Sin el presidente Mauricio Macri, pero con una nutrida presencia de representantes del Gobierno, la comunidad judía conmemorará hoy en Pasteur al 600 un nuevo aniversario -el número 23- del ataque a la AMIA .

El jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el ministro de Justicia, Germán Garavano , y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , son los funcionarios confirmados oficialmente para la cita, que comenzará a las 9.53, hora exacta de la explosión de la bomba que mató a 85 personas e hirió a más de trescientas.

Cerca del Presidente recordaron que el mandatario (que estuvo en el acto el año pasado) recibió el viernes a las autoridades de la AMIA en la quinta de Olivos, que envió un saludo a los familiares y que difundió por las redes sociales una foto sosteniendo el eslogan del acto, que este año será "23 años de impunidad en la historia de todos". De todos modos, la primera actividad presidencial prevista es la reunión diaria de coordinación, a las 10.45, en la Casa Rosada, lo que dejaría tiempo al Presidente para asistir.

En aquella reunión en Olivos, Macri prometió a los dirigentes comunitarios que insistirá en "mantener vigente en la agenda internacional el reclamo de justicia y esclarecimiento del ataque". Las entidades judías habían expresado el año pasado su malestar, ya que el Presidente no mencionó la responsabilidad de Irán en el ataque (determinada por la Justicia) en su discurso ante la ONU. Este año, con elecciones de por medio, la presencia de Macri en la asamblea de ese organismo está en duda. Se definirá "más cerca de la fecha", explicaron en Balcarce 50.

Desde la organización del acto de hoy confirmaron que los oradores serán el flamante presidente de AMIA, Agustín Zbar; el familiar Luis Czyzewski (su hija Paola falleció en el atentado), y el periodista Diego Leuco, cuya participación fue explicada desde la entidad judía en "la idea de acercar a los jóvenes que no saben nada sobre el atentado". Zbar volvería a reclamar que Interpol no levante las órdenes de captura contra los ex funcionarios iraníes involucrados y Czyzewski será muy duro con el ex canciller Héctor Timerman, firmante del memorándum con Irán en enero de 2013.

Otras entidades de familiares (alejadas de AMIA y DAIA) harán sus propios actos de recordación. La agrupación 18-J convoca al mediodía en la Plaza de Mayo, mientras Memoria Activa estará en la puerta de la AMIA, pero a las 17.