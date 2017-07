De los lectores: cartas & e-mails

PASO sí, PASO no

Las PASO son una buena herramienta, siempre y cuando sean utilizadas para lo que fueron creadas; de lo contrario, se transforman en un gasto inútil de dinero y, en el peor de los casos, en una trampa. A priori, sería una buena solución eliminarlas, no sin pensar en cómo permitir que los ciudadanos elijamos entre postulantes de un mismo partido para igual posición. Pero tal vez exista una solución intermedia. Todo partido que presente postulantes para el mismo cargo participará en las PASO y aquellos que no lo hagan no participarán, evitándose así el gasto innecesario en la emisión de boletas únicas. O sea, PASO sólo para quien las necesite. Y además, no obligatorias.

Miguel Ángel Quinteros

DNI 16.823.538

Los espacios públicos

¿Qué nos pasa como sociedad que creemos que nuestras rutas, calles, veredas son basureros? ¿No podemos caminar unos metros hasta un cesto para residuos? ¿No podemos poner el paquete de cigarrillos o el envoltorio de un caramelo en el bolsillo y llevarlos a casa? ¿O levantar los recuerdos que deja nuestro adorado perro? ¿Qué nos cuesta reciclar y dejarles a nuestros descendientes un país más limpio y ordenado?

Viajo cada tanto y veo que el tema de la suciedad en los espacios públicos está cada vez peor.

Analu de las Carreras

analudelascarreras@yahoo.com.ar

Silencios cómplices

Algunos autoproclamados líderes y candidatos permanentes, influenciados por la pirotecnia y el cotillón, divagan sobre los fueros que la Constitución establece para los integrantes del Congres, teniendo como base medular que su palabra no podrá ser juzgada durante el ejercicio de su mandato. La actual ley permite su juzgamiento y obliga al procedimiento de cualquier denuncia penal que pese sobre alguno de ellos, indagatorias, careos, etc. El hecho de la renuncia masiva a lo que no es propio me hace dudar en algunos casos de que es para lavar actitudes y silencios cómplices que tuvieron ante el latrocinio kirchnerista, con cargos desde jefe de Gabinete para abajo. Los radicales damos ejemplo en nuestra historia de lo que significan la violación y el desprendimiento de los fueros. Sólo dos ejemplos deberían hacerlos recapacitar. La "médula" de la inclusión constitucional del fuero fue la protección de la palabra. Es lo que sucedió en 1949 con Ricardo Balbín, para quien se pidieron en forma inmediata el desafuero y la expulsión de la Cámara de Diputados. Luego lo detuvieron y lo mandaron a la cárcel común de Olmos, sumando un agravio más, del cual después se arrepintieron. En el otro extremo, Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba, candidato a presidente por la UCR y senador nacional, estando en este cargo sufrió una denuncia en la justicia penal, en forma inmediata pidió que se votaran su desafuero y licencia en el cargo, prometiendo volver cuando demostrara su inocencia y la causa estuviera terminada., Y así fue.

Respetemos al pueblo, no crean que con un corso de pitos y matracas, hablando ahora, van a salvar su responsabilidad por el silencio vergonzoso de tanto tiempo. La memoria es buena para la salud y la vida republicana.

José María García Arecha

Ex senador de la Nación

josemgarciaarecha@yahoo.com

Robos en un show

El sábado pasado por la noche fui a ver a Los Auténticos Decadentes en Niceto Club y fue una vergüenza la cantidad de robos que hubo durante las dos horas que duró el show. Éramos quince conocidos y a cinco de nosotros nos robaron el celular. Encontramos luego muchas personas en la misma situación o que sintieron un "bolsiqueo". Se reclamó a seguridad del establecimiento, que no hizo nada al respecto. Era cuestión de poner a alguien a vigilar cerca del escenario o a revisar mochilas sospechosas. Lamentablemente, esta situación ya es moneda corriente en todos los recitales o lugares con mucha concurrencia. Ya es claro que hay bandas que trabajan de esto y pagan la entrada para ir a robar. Espero que los organizadores muestren un poco más de voluntad para impedirlo.

Felipe Grüneisen

DNI 31.752.135

Política en la UBA

Somos una empresa de ingeniería que dio trabajo a un novel estudiante de Derecho de la UBA. Para que pudiera estudiar le permitimos trabajar medio turno. Se inscribió en el curso de ingreso y encontró que en la cátedra de Sociología la profesora sólo se dedicaba a enseñar marxismo, tema importante pero de ninguna manera la única corriente en esa asignatura. No sólo eso, invitaba a sus alumnos a acompañarla a formar parte los piquetes callejeros para protestar contra el Gobierno. Nuestro joven empleado le comentó inocentemente: "Doctora, yendo al piquete nos vamos a atrasar en la materia", a lo que la profesora contestó: "Voy a dar la clase en el piquete". Espantado, abandonó la UBA y se inscribió en una universidad privada. "Prefiero pagar, pero que aprendamos en clase", señaló. Lamentablemente, la UBA, donde tuve el honor de ser profesor en la cátedra de Instrumentación y Control de Procesos, de la Facultad de Ingeniería, hasta que fue intervenida, ha dejado de ser lo que era. Otra muestra: antes de las últimas elecciones presidenciales concurrí al juramento de una nieta en la Facultad de Arquitectura, y me sorprendió ver un enorme cartel con la leyenda "Scioli-Zannini a la victoria". Esto ha destruido la esencia de la universidad. Aquellos brillantes profesores que conocí durante mi paso por ella han sido reemplazados, en buena parte, por punteros políticos.

José María Pedroni

DNI 6.190.376

Cortes de luz

Es obvio que el aumento de tarifas no vino acompañado de una mejora en el servicio de la empresa Edesur. Estoy padeciendo cortes de manera constante desde abril, sin obtener una solución a mis constantes reclamos.

Nora Méndez

DNI 6.531.243

