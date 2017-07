Según Pablo Tonelli, Mauricio Macri "no ve con buenos ojos las PASO"

El diputado dijo que habló acerca de las Primarias con el Presidente y que el líder de Cambiemos le dijo que le preocupa "la extensísima duración y el enorme costo del proceso electoral"

El diputado Pablo Tonelli estuvo en Terapia de Noticias y tildó a las PASO como "inconstitucionales" dado que, con ellas, "se viola la libertad de los partidos políticos para organizarse como quieran".

Además, comentó que habló con Mauricio Maci y señaló que al Presidente "no le gustan las PASO" puesto que él prioriza la practicidad: "El presidente no ve con buenos ojos las PASO, no le parece que sean un buen mecanismo de selección de candidatos y sobre todo le preocupa la extensísima duración y el enorme costo del proceso electoral".

"Es posible que intentemos eliminar las PASO después de la elección de octubre", agregó y dijo que, de todos modos, nada impide que los partidos convoquen a internas abiertas para elegir a sus candidatos.

Por último, opinó que si al partido le va mal en las elecciones de octubre "no sería raro" que los jueces federales los ataquen. "No me llamaría la atención", dijo. Y agregó: "Los jueces federales de Comodoro Py se despertaron hace relativamente poco cuando estaba llegando a su fin el gobierno de la ex presidente" (en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner).

"[Eduardo] Freiler es un corrupto hecho y derecho y mal juez; peor que eso...", criticó y contó: "Sé perfectamente el dinero que ha gastado y no puede justificar, los bienes que tiene y no puede justificar, la desfachatez con la que se defendió en el Consejo de la Magistratura".