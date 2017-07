Un fuerte operativo de seguridad rodeó la visita de Macri a La Matanza

Encabezó un acto por una obra para el Metrobus con la intendenta, la kirchnerista Magario; se dispusieron 1700 efectivos

Macri, Vidal y los candidatos de Cambiemos, en el territorio de La Matanza; en un extremo, la intendenta Magario. Foto: Captura de TV

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y en plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri inauguró ayer un centro de transbordo en González Catán, en el corazón de La Matanza , rodeado de 2000 metros de vallas, 800 gendarmes y 900 policías bonaerenses. Además de los candidatos Esteban Bullrich , Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , estuvo presente la intendenta local, la kirchnerista Verónica Magario , a quien invitaron por WhatsApp.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense, el operativo contó con 800 gendarmes, 300 policías bonaerenses y 600 policías locales. Un total de 1700 agentes de distintas fuerzas se ocuparon de la seguridad de los funcionarios. Esto significa el doble de lo que mandaron a las "zonas calientes" de la provincia hace unos meses. El acto duró no más de media hora, pero los efectivos cortaron el tránsito y el acceso a la gente por más de tres horas.

Sin embargo, en la Casa Rosada relativizaron la presencia de efectivos para custodiar al Presidente. "Mandamos 200 gendarmes, la misma cantidad del acto anterior en La Matanza", coincidieron, en diálogo con LA NACION, dos fuentes oficiales, una de ellas muy cercana a Macri. Los funcionarios afirmaron que el acto transcurrió "de manera normal, más allá de algún grupo que gritó cosas" y que relacionaron con la intendenta Magario. "No hay previsto refuerzo por el momento, todo tranquilo", dijeron en Balcarce 50.

Muy cerca de Magario aseguraron: "Fue muy fuerte el operativo, cortaron desde la madrugada unas diez cuadras en total. Mandaron 24 caballos y 2000 metros de vallas".

En el cruce entre las rutas 3 y 21 se construyó el transbordo que conecta con el Metrobus, que por ahora sólo llega a San Justo. En esa intersección se reunieron al mediodía unos 200 vecinos con carteles, que portaban las leyendas "Basta de despidos y desocupación" y "Fuera Macri", entre otras. Algunos, incluso, cantaban "Vamos a volver", en alusión al gobierno kirchnerista.

Macri habló a unas cuadras y muchas vallas de distancia de los vecinos que reclamaban. "Me emociona pensar en los miles de matanceros que ya nunca van a tener que cruzar en el barro durante la lluvia sin un refugio, en la oscuridad", dijo el Presidente. Felicitó por la obra a Dietrich, a Vidal, a Magario y "a los muchachos de la Uocra".

La intendenta Magario le pidió a Macri que termine las obras del Metrobus hasta la ciudad de Buenos Aires. "Le reclamé también los $ 1300 millones que le debe la Nación a La Matanza y los $ 700 millones que debe la provincia", reveló.

"La inauguración del Metrobus ha tenido un impacto muy fuerte para los trabajadores que viajan en colectivo. Hoy no se mojan. Hay techos. Hay mejor iluminación, que da más seguridad. Esta obra tiene que ver con la calidad de vida de la gente", dijo "Toty" Flores, candidato a diputado nacional por Cambiemos.

La invitación a participar del acto le llegó a Magario por un mensaje de WhatsApp que le envió el viernes el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell. "Vero, ¿cómo andas? Te avisaron lo del lunes. A las 12 es el evento", le mandó Campbell, con un mapa del sitio exacto con localizador. "No, no me avisaron", contestó ella. El sábado la llamó diciendo que estuvo "con Guille [Dietrich] y sí, por supuesto, tenés que estar".

Riéndose de la situación, Magario explicó que hubiera preferido una invitación oficial: "No somos un grupo de amigos. Soy una intendenta. Sigue siendo una falta de respeto absoluta", concluyó la intendenta.

En el acto, Dietrich habló de los beneficios del centro que inauguraban: "El nuevo centro cambia por completo el ordenamiento en este cruce tan conflictivo. Y la diferencia de cómo esperaba la gente antes a cómo lo va a hacer ahora es realmente el día y la noche". El monto de inversión de la obra fue de $ 340 millones. Al igual que todo el Metrobus La Matanza, el financiamiento es 30% local y 70% proveniente del Banco Mundial, indicaron en el Gobierno.