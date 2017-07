Irán al Ministerio de Trabajo; hay expectativa por el operativo policial que dispondrá Seguridad

Marchan hoy los trabajadores despedidos de PepsiCo. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

Empleados de PepsiCo , acompañados por organizaciones de izquierda, sociales y sindicales convocaron a reunirse esta tarde, a las 17.30, en el Obelisco, y marchar hacia el Ministerio de Trabajo.

Con cautela, en el Ministerio de Seguridad porteño, conducido por Martín Ocampo, evitaron hacer referencias precisas al operativo que acompañará a la movilización, aunque hay una fuerte expectativa ante un nuevo encuentro entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, luego del violento desalojo en la planta de Vicente López.

"Vamos a ver cómo se desarrolla y dialogaremos (con los manifestantes) minuto a minuto", deslizaron a LA NACION en esa cartera. En teoría, si se permite la circulación, aunque sea parcial, la movilización debería producirse sin avanzadas violentas. Como un dato a destacar, el operativo del jueves anterior en la fábrica contó con más de 500 efectivos de infantería, Gendarmería y Policía Federal, y terminó con varios heridos.

La movilización es parte de un plan de lucha que vienen llevando adelante algunos de los empleados despedidos por la empresa, motorizados por la comisión interna liderada por la Agrupación Bordó, de la izquierda. Puntualmente la marcha de mañana es en repudio al accionar de las fuerzas de seguridad en el desalojo, y también para pedir la reincorporación de los trabajadores despedidos.

El jueves anterior, a pocas horas de producirse el enfrentamiento, la Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa alimentaria reincorporar a diez de los trabajadores despedidos. Al respecto, fuentes de la empresa aclararon que "hoy no podemos reincorporar a nadie porque ya no tenemos empleados allí. El último telegrama de despido se envió el 10 de julio y el proceso preventivo de crisis se había terminado el 6. Claramente no conocen la situación". Los empleados que no tomaron la doble indemnización que ofreció la empresa (alrededor de 80) aseguran que la empresa incurrió en un lock out y que no presentó el plan de crisis correspondiente.

En tanto, en PepsiCo ya dan por desalojada y cerrada la planta de forma permanente y aclararon a LA NACION que la idea es que en un futuro tenga "un fin social". En la cartera que conduce Jorge Triaca aseguraron que "las negociaciones están muy verdes aún y que se están evaluando alternativas" sobre qué hacer con el lugar.