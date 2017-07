Limitan el gas a las industrias para proteger el suministro a los hogares

La alta demanda por el frío y los problemas de un buque con gas importado obligaron a restringir el consumo fabril; estiman que la situación se normalizará mañana

El viento y la tormenta que afectaron el domingo por la noche a la ciudad de Bahía Blanca hicieron imposible que el buque Golar Snow, cargado con Gas Natural Licuado (LNG, según su abreviación en inglés) ingresara en el puerto a la hora prevista. Eso, sumado a la ola de frío polar que recorre el país desde el último fin de semana, les jugaron una mala pasada a las industrias locales que, por primer vez en el año, sufrieron una restricción importante en el suministro de gas en diversas provincias.

En algunos casos, como en Bariloche, también se ordenó la limitación del despacho a las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC). En ambos casos, el objetivo sobresaliente fue la protección del servicio para los consumidores residenciales.

Fuentes al tanto de esas decisiones estiman que los cortes parciales durarán al menos hasta mañana, cuando suba la temperatura y también mejoren las condiciones locales de suministro.

Desde primera hora de la tarde se reunió ayer el denominado Comité de Emergencia, que funciona en el Enargas (el ente regulador del gas). La conclusión fue sencilla: por la alta demanda de gas en los hogares, debido a que el frío aumenta el uso de ese recurso para calefacción, y las vicisitudes del buque en aguas bahienses (la importación de gas es un engranaje importante para que la oferta alcance la demanda) era necesario acotar la oferta a las industrias hasta los niveles previstos para situaciones de escasez. Eso afectó a las principales distribuidoras del país como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi.

La reunión de Comité terminó a las 17 y ordenó que toda la industria redujera su consumo a los denominados "mínimos técnicos", algo que les permite no apagar sus plantas, pero con un nivel de suministro mucho menor al esperado.

Participaron representantes de todos los eslabones que componen la cadena del gas, incluidos los grandes clientes, entre los que se encuentra el sector fabril.

Por ejemplo, hubo representantes de la petrolera Axion, de la siderúrgica Siderar, de Mega y de Acigra, la asociación que reúne a los grandes consumidores industriales de gas.

Por el lado de las petroleras estuvieron ejecutivos de YPF, PAE, Total, Sipetrol, Pluspetrol, Exxon, CGC y Pampa Energía, entre otros.

Una de las voces más importantes fue la de la estatal Enarsa, que maneja la importación de gas. Sostuvo que inyectaría hoy menos gas al sistema que ayer.

El Comité también le ordenó a Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico, que reduzca el consumo de gas en las usinas de todo el país hasta los 26,5 millones de metros cúbicos. Eso recién se cumplirá del todo hoy, por lo que habrá más gas disponible que se utilizará principalmente para abastecer el sistema de Camuzzi en la Patagonia.

En la zona de Metrogas, por ejemplo, se redujo el suministro a las compañías con contratos interrumpibles. Es una modalidad que volvió a cobrar vigencia con el cambio de gobierno. Se trata de un tipo de contrato que les permite a las compañías acceder a un precio menor por una parte del gas que consumen a cambio de aceptar cortes en las ocasiones de escasez.

En tanto, Gas Natural Fenosa ordenó restringir el consumo a unas 100 grandes empresas.

Algo similar ocurrió en la zona de concesión de Gas Natural Fenosa, donde los cortes fueron mayores a la mañana, en comparación con la tarde.

Camuzzi Gas Del Sur, en tanto, envió por la tarde notas a tres estaciones de GNC en Bariloche y una en San Martín de Los Andes. "...como consecuencia del estado operativo existente en el sistema de abastecimiento de gas natural, fuertemente exigido por las bajas temperaturas y los altos consumos residenciales y lo establecido por las Reglas Básicas de la Licencia y el Reglamento de Servicio, resulta necesario tomar medidas conducentes a efectos de mantener la seguridad del mencionado sistema y garantizar el suministro de gas natural a los usuarios residenciales de esta Distribuidora. En razón de ello, le informamos que a partir del día de la fecha y hasta nuevo aviso el volumen autorizado a consumir: Es de Cero metro cúbicos (0 m3)".

La restricción a las estaciones de servicios era un requisito técnico. En los días de alta demanda cae la presión del sistema Patagónico-Cordillerano.

En la reunión de Comité, Camuzzi informó que le faltaban 5,56 millones de metros cúbicos (M3) para cubrir su demanda prioritaria (hogares).

En tanto, Distribuidora Gas del Centro acusó una falta de 0,5 millones de m3 y Cuyana, otro millón de m3. Así se desprende del acta de reunión. Es toda una novedad para el sector energético: si bien el Enargas dispuso ese mecanismo de transparencia desde el año pasado, en el sector todavía está fresco el recuerdo del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, dando órdenes sobre un área en la que no tenía injerencia según los papeles, a grito vivo y sin ningún registro mediante.

Las demás distribuidoras siguieron el mismo camino. Litoral Gas, por ejemplo, informó que había restringido el suministro de los clientes interrumpibles y que la planta de Acindar no estaba consumiendo.

El Comité de Emergencia, además, les dio a las distribuidoras la posibilidad de que tomen nuevas medidas para resguardar el suministro a los hogares.

26,5

Millones de m3: El Comité de emergencia le ordenó a Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico, que reduzca el consumo de gas en las usinas de todo el país hasta esta cifra.

Aguas turbulentas

Foto: LA NACION

El Golar Snow trae gas y tuvo problemas para amarrar en el puerto de Bahía Blanca

Viento y tormenta: El buque con gas importado Golar Snow debía ingresar en el puerto de Bahía Blanca el domingo por la noche, pero el mal clima hizo imposible su amarre. Eso dejó al sistema con menos oferta de lo previsto

Más consumo: En paralelo, la ola polar que recorre el país desde el fin de semana aumentó el consumo residencial, por lo que resintió la relación entre oferta y demanda. Eso obligó a disponer restricciones

Comité: Desde primera hora de la tarde los principales representantes de la cadena gasífera se reunieron bajo la conducción del Enargas, el ente regulador del sector. Cada parte expuso la situación en su zona de operación

Generación: Además de las restricciones a los consumidores industriales para que lleven su demanda al mínimo técnico, el Comité dispuso que las centrales eléctricas disminuyan el uso de gas

Perspectivas: El sector gasífero estima que la situación comenzará a normalizarse hoy y estaría completamente reestablecida mañana. Todo dependerá de las temperaturas y el clima, por la operación de los buques

Documento: Desde el año pasado, las reuniones del Comité de Emergencia quedan puntillosamente documentadas, todo lo contrario a lo que ocurría cuando Guillermo Moreno estaba a cargo

Otra vez, todo depende del clima

Del editor

Con cada ola de frío polar que recorre el país, el sistema energético es puesto a prueba y, hasta que las obras prometidas por el Gobierno no mejoren la situación, los cortes y las restricciones de suministro serán una realidad, la misma de la última década. Hay una diferencia respecto de los tiempos del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Ahora funciona un comité de emergencia en el que las empresas debaten la situación abierta y detalladamente para tratar de coordinarse. Antes, todo era discrecional y sin papeles. Lo que no cambió: sólo el aumento de la temperatura y el mejoramiento de las condiciones climáticas pueden terminar con el problema, al menos hasta el próximo frío fuerte.