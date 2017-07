Detienen al contador de los Kirchner por desviar fondos para beneficiarlos

El juez Bonadio acusa a Manzanares de obstruir a la Justicia y burlar la intervención de empresas para que Máximo y Florencia cobren alquileres que deben ser depositados en cuentas judiciales

Víctor Manzanares sale de sus oficinas detenido y esposado. Foto: Horacio Córdoba

RÍO GALLEGOS.- "Estoy tranquilo, señora", respondió Víctor Alejandro Manzanares a una periodista, antes de subir, esposado, a un patrullero de la Policía Federal. El contador de la familia Kirchner quedó detenido ayer a la tarde, al cumplirse la orden del juez federal Claudio Bonadio por "obstrucción de la Justicia" en la causa Los Sauces.

Manzanares, de 54 años, fue el histórico contador de la familia Kirchner, relación que se afianzó con la ex presidenta tras la muerte de su esposo en 2010. No sólo atiende sus números hace años, también fue el hombre que intentó -sin éxito- que la familia Relats no se retire de la administración del hotel Los Sauces de los Kirchner, en tanto que su cercanía al poder lo ubica también como síndico titular de la Comisión Fiscalizadora, del Banco Santa Cruz nombrado en marzo de 2016.

Ayer, a las 15.30, Manzanares, quien ya se encuentra procesado en la causa Los Sauces, salió de su estudio en la calle 9 de julio 161, en medio de un fuerte operativo policial. No era la primera vez que la casona de dos plantas era allanada en busca de pruebas, pero sí la primera que el contador salía esposado. Pese a la bajísima temperatura, Manzanares se colgó la campera azul francia, sobre las manos, ocultando las esposas.

En la causa Los Sauces, donde se investiga si la familia Kirchner incurrió en lavado de dinero y cobro de retornos a empresarios contratistas de la obra pública, Manzanares ya se encontraba procesado. Pero, ahora, nuevas pruebas determinaron que fue parte de una maniobra para burlar la intervención judicial en las sociedades de los Kirchner y permitir así que cobren los alquileres que deben ser controlados por los interventores de las empresas.

Documentos de la causa detallan que fue el contador quien le pidió a los inquilinos de los Kirchner que depositen los alquileres en una cuenta del Banco Galicia a nombre del ex vicegobernador y socio de Máximo Kirchner, Carlos Sancho, para evitar que los fondos fueran embargados. Por esta operatoria, Sancho, un hombre de estrecha confianza de los Kirchner y miembro del directorio de Hotesur, deberá prestar declaración indagatoria cuando termine la feria judicial.

"Es algo que nosotros veníamos denunciando en reiteradas oportunidades, recordemos cuando denunciamos que habían escondido los dólares producto de la sucesión en la caja de seguridad a nombre Florencia Kirchner para evadir las medidas judiciales, denunciamos que Cristina se había insolventado para evadir las medidas judiciales, y había transferido todo a nombre de sus hijos, también denunciamos la existencia del condominio de los hijos de la ex presidenta, hace poco denunciamos como Las Dunas era administrada por una empresa totalmente desconocida", enumeró a LA NACION, la abogada Silvina Martínez, que patrocina las denuncias presentadas por la diputada Margarita Stolbizer.

Sobre el rol de Manzanares consideró: "Son una serie de maniobras que viene realizando la familia Kirchner bajo la ejecución de Víctor Manzanares, que tiene por objeto entorpecer la Justicia. Celebramos la decisión de Bonadio y creemos que es el paso necesario para que los Kirchner empiecen a respetar las decisiones judiciales o más de uno va a terminar en las mismas condiciones que Manzanares".

Manzanares conoce a tal profundidad los números de la ex familia presidencial, que fue perito de "parte" de los Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito que sobreseyó Norberto Oyarbide en 2009, en tiempo récord y sin que apelaran los fiscales. Aún se recuerda aquí cuando en 2008, la sede de su estudio anterior sobre la calle Alcorta, sufrió un extraño robo de la caja de seguridad, pero esta no tenía signos de violencia.

Los Sauces SA es otra de los sociedades comerciales que mantiene Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Hasta 2015, el hoy diputado nacional ejerció la presidencia del directorio.

A través de la empresa se adquirieron inmuebles y generaron dividendos a partir del cobro de alquileres. Los principales inquilinos de los inmuebles fueron el empresario Cristóbal López y el hoy empresario detenido en Ezeiza, investigado por presunto lavado de dinero, Lázaro Báez.

La investigación de la ruta del pago de alquileres, y también las operaciones inmobiliarias de la sociedad anónima fueron dejando rastros que la Justicia investiga desde hace más de un año: entre ellas la compra del chalet de la calle Mascarello en esta ciudad y también la adquisición del cuarto hotel de los Kirchner, La Aldea del Chaltén.

Hombre de confianza

Nombre: Víctor Alejandro Manzanares

Edad: 54 años

Profesión: Contador

El contador oficial

Realiza desde hace varios años servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal para la familia Kirchner. Está procesado en la causa Los Sauces

Registros paralelos

Participó en todos los negocios hoteleros e inmobiliarios de los Kirchner y está acusado como el armador de una contabilidad paralela para beneficiar a Cristina y su familia

Vínculos estrechos

Fue perito de parte de Néstor Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito que cerró Norberto Oyarbide en 2009

Contactos con Zannini

En 2016 fue nombrado sindico titular de la Comisión Fiscalizadora del Banco Santa Cruz, al que ese año se sumó Carlos Zannini como director

Compañías

Manzanares es accionista y director en empresas constructoras, inmobiliarias y financiera, agropecuarias y de logística