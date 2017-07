Al invertir en Caimán, Néstor eligió dólares y bonos provinciales

Un extracto bancario de los fondos aportado por el hijo mayor de Ducler muestra las inversiones

¿Qué activos poseía la cuenta que el ex presidente Néstor Kirchner administraba con fondos de la provincia de Santa Cruz en un conocido paraíso fiscal, mediante Mercado Abierto? Según un extracto de la cuenta 25.296 del M. A. Bank Ltd. de las islas Caimán, a nombre del gobierno de la provincia de Santa Cruz, entregado a LA NACION por Juan Manuel Ducler -el hijo mayor del financista Juan Manuel Ducler, que murió hace más de un mes luego de denunciar las maniobras de los Kirchner con los fondos de la provincia del Sur-, había tenencias por US$ 5.574.328.

El número de cuenta del extracto bancario (25.296) a nombre de la provincia de Santa Cruz en las islas Caimán coincide con la cuenta a la que hace referencia Kirchner en la nota que LA NACION publicó ayer, en la que el ex gobernador informa a Mercado Abierto (la financiera de Ducler, Héctor Scasserra y Miguel Iribarne) el 8 de marzo de 2001, desde Río Gallegos, que moverá esos fondos del paraíso fiscal.

De acuerdo con el extracto, esos activos eran principalmente bonos provinciales (certificados de deuda de Misiones, Bonos Global 2017, Bono Buenos Aires 2010, o bocones de deuda de Chaco, entre otros). Según el documento brindado por el hijo de Ducler figuran, además, dólares. El extracto no tiene fecha, por lo que no puede determinarse si ésos eran efectivamente los fondos a la hora del cierre de la cuenta.

Un importante operador financiero, muy cercano a las operaciones de los Ducler en aquellos tiempos, recordó que era habitual que el banco M. A. Bank Ltd. trabajara con clientes institucionales "y con bonos provinciales argentinos".

La fecha en la que supuestamente Kirchner avisó a Mercado Abierto que iba mover los fondos públicos no parece casual. Seis días antes, el 2 de marzo de 2001, el Senado de los Estados Unidos ratificó que enviaría a la Argentina varias cajas con información sobre lavado de dinero del narcotráfico. En detalle, se enviaban extractos de las cuentas que había en el Citibank a nombre de los depositantes de Mercado Abierto, el Banco República y los dos bancos con los que triangulaban en el Caribe, el M. A. Bank y el Federal Bank.

Entre quienes debían controlar esos movimientos sospechosos entre banqueros y el Cartel de Juárez en la comisión de lavado argentina estaba la entonces senadora Cristina Kirchner. Ella fue la encargada de investigar la misma financiera que utilizaba su marido para mover los fondos públicos de Santa Cruz a través de las islas Caimán.