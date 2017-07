A cuánto se venderá la marihuana en Uruguay

El Gobierno fijó el precio que estará disponible a partir del miércoles; de las mil farmacias que trabajan en el país, sólo 16 aceptaron vender el producto

Uruguay comenzará a vender marihuana en las farmacias a partir del miércoles. Foto: EFE

MONTEVIDEO.- El gobierno uruguayo fijó el precio de la marihuana que se venderá en farmacias a partir de este miércoles 19 y el envase de 5 gramos costará 187,04 pesos uruguayos, que a la cotización del día está alrededor de US$ 6,53. Por lo tanto, el gramo e cannabis psicoactivo de uso no médico costará al público US$ 1,30 y estará exonerado de todo impuesto.

Al caer esta tarde y en lo previo a uno de los principales feriados nacionales, el gobierno divulgó el precio que tendrá el paquete de "ALFA I" y "BETA I", nombre del cannabis que se venderá al público.

Los únicos que podrán comprar en farmacias esta marihuana son los 4.959 uruguayos que se inscribieron en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA); los extranjeros no residentes no pueden comprar porque la ley no habilitó el turismo cannábico.

La cantidad máxima que se venderá a cada inscripto es de 40 gramos mensuales.

Regularización del Cannabis en Montevideo. Foto: AFP / Pablo Porciuncula

Pero además hay 6948 autocultivadores, que están registrados para tener plantas en su casa y ya funcionan 63 clubes de membresía, con socios que consumen el producto generado en ese lugar.

De un total aproximado de 1000 farmacias a nivel nacional, la cantidad de comercios que están dispuestos a esta operativo son sólo 16. Las principales cadenas de farmacias quisieron estar fuera de la venta de este producto y la mayoría de los comercios chicos se negaron a aceptar el cannabis para tenerlo en su góndola.

El gobierno confía en que se sumen más farmacias cuando se demuestre que no hay riesgo en la incorporación de la droga en sus ventas.

Igualmente, hoy se ha hecho muy fácil conseguir marihuana para consumo recreativo, no ya la importada ilegalmente de Paraguay, sino la que es cultivada en Uruguay, que sortea los controles de límites impuesto por la regulación

En tanto, mientras crece la expectativa por la venta al público, la presidenta de la Sociedad de Endocannabinología del Uruguay, Raquel Peyraube, se quejó del contenido del producto que se comercializa en farmacias: "No pega nada", dijo en declaraciones al diario "El Observador".

La especialista afirmó que la ley de regulación de la marihuana no cumplirá su objetivo de competir contra el narcotráfico, porque el consumo recreativo tiene como fin los efectos psicoactivos de la droga.

El comunicado del gobierno uruguayo