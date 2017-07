El kirchnerismo apuesta a sumar fiscales para "cuidar" las elecciones

Unidad Ciudadana organiza cursos para la militancia, ante su primer test electoral como oposición; confianza en el macrismo

Cristina Kirchner en el lanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana en Mar del Plata. Foto: Archivo / Captura de Tv

"Hoy, los poderosos son ellos. Por eso tenemos que estar más atentos que nunca." La frase, del precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Nicolás Rodríguez Saá (Unidad Ciudadana), adelanta uno de los aspectos clave que tendrá el detrás de escena de la campaña kirchnerista este año. El espacio que gobernó el país por 12 años se enfrenta ahora a sus primeras elecciones generales como oposición y ya está en la búsqueda de un ejército de fiscales electorales para que "cuiden" los comicios de posibles irregularidades.

"Tienen todo el aparato y por eso tenemos que estar atentos. No extrañaría que hubiera alguna cosa rara [durante la votación] porque no les dan los números para ganar", agregó el precandidato, hoy a cargo de la Casa de San Luis en Buenos Aires y sobrino del gobernador de esa provincia, Alberto Rodríguez Saá.

Por ahora con menos premura e intensidad que la amplia convocatoria a fiscales que impulsó Cambiemos durante la campaña presidencial de 2015, el kirchnerismo organizó capacitaciones en el Instituto Patria, que tendrán lugar la semana que viene en la sede del microcentro. Allí, los militantes voluntarios tendrán encuentros con profesionales que les explicarán qué deben hacer en las mesas de votación para evitar el robo de boletas y comprobar que los datos cargados en los telegramas sean los correctos, entre otros detalles.

En una convocatoria titulada "Cuidemos nuestro voto", los cursos para los fiscales voluntarios durarán toda esta semana, se llevarán adelante en un lugar aún por designar y finalizarán con la entrega de un instructivo.

"Ahora no tenemos ningún tipo de injerencia en nada. Estamos fuera de todo. Es con nuestros fiscales de mesa que nosotros podemos hacer algo en todo el proceso del escrutinio", justificaron en el instituto, refugio político de Cristina Kirchner en territorio porteño. "Ahora nuestra responsabilidad es tener los mejores fiscales y lo más capacitados para que sepan defender cada voto. Lo hacemos siempre en cada distrito", agregaron.

Así como ya no cuenta con el aparato del Estado, el cristinismo también perdió el control del PJ, que quedó en manos del ex ministro Florencio Randazzo. Sin embargo, en Unidad Ciudadana afirman que eso no les preocupa.

El ex ministro de Cristina Kirchner y ahora precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires se habrá quedado con la estructura del partido, pero no con la capacidad de movilización. Así lo advierten también en el kirchnerismo, y aseguran que el verdadero apoyo territorial permanece leal a la ex presidenta. "Los intendentes están adentro", aseguran en la provincia, donde la diputada nacional Teresa García coordina la fiscalización. LA NACION intentó, sin éxito, contactarse con la legisladora.

En otras fuerzas

En la vereda de enfrente, lejos parecen haber quedado los spots de Mauricio Macri como candidato a presidente en 2015 convocando a fiscales macristas para que nadie se "robe" las elecciones. Este año, la llamada a la militancia se hará sentir, pero no con tanta fuerza.

Unidad Ciudadana organiza cursos para la militancia, ante su primer test electoral como oposición. Foto: Archivo / LA NACION / Ignacio Coló

Según explicaron a LA NACION fuentes de la juventud macrista y de la campaña en la provincia, las capacitaciones comenzarán en los próximos días. "Nos estamos organizando", dicen, y aclaran, a modo de justificar que no haya convocatorias como las de 2015: "La diferencia es que en esas elecciones existía una sensación de sálvense quien pueda. Hoy ya estamos más organizados".

En ese sentido, el massismo también confirmó que habrá capacitaciones, y que incluso ya hubo reuniones con la militancia en cada distrito.

Más allá de los partidos, la ONG Red Ser Fiscal -que en 2015 sumó 45.000 fiscales- también está próxima a lanzar la convocatoria a voluntarios. Sin embargo, para su coordinador nacional, Claudio Bargach, estas elecciones son agridulces. "Para esta época ya pensábamos no estar", dijo en diálogo con LA NACION, en referencia al frustrado proyecto de reforma electoral que impulsó el macrismo el año pasado, pero que se cayó en el Congreso por la falta de apoyo del Frente para la Victoria y el PJ.

Este año, además, la ONG acordó con la Cámara Nacional Electoral que se capacite en conjunto a las autoridades de mesa. "Es el verdadero punto crítico de estos comicios", explicó Bargach, quien indicó que en 2015 hubo "30.000 telegramas mal confeccionados".

Con la mira en el futuro, el coordinador de Ser Fiscal espera que en 2019 el sistema electoral de boletas papel ya haya sido reemplazado por otro más moderno y que no requiera una movilización tan amplia para convocar fiscales.

En el kirchnerismo también lo esperan. El precandidato Rodríguez Saá responsabilizó al Gobierno por la falta de acuerdo en el Congreso para avanzar con la reforma y no descartó que el tema vuelva a estar en la agenda. "Hay que dar la discusión", afirmó.

La convocatoria a la militancia

Cursos: El kirchnerismo organizó para la semana que viene cuatro jornadas para formar a la militancia sobre la fiscalización de las elecciones

Convocatoria: Así como el kirchnerismo ya lanzó su convocatoria, el macrismo y el massismo lanzarán su llamado en los próximos días, aunque con menos intensidad que en 2015

Reforma electoral: Los partidos, incluso el kirchnerismo, reiteraron que se necesita reemplazar el sistema de votación por uno más moderno