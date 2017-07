Lousteau presentará hoy sus propuestas

El ex embajador lanzará su campaña y presentará medidas que garanticen la defensa de la competencia

Luego de desafiar públicamente a Elisa Carrió (Vamos Juntos) a un debate para antes de las elecciones primarias y de cuestionar con dureza la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta en instancias judiciales, llegó el día de las propuestas.

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Evolución) encabezará hoy, a las 18, el lanzamiento oficial de su campaña, en el hotel NH Tango, Cerrito 550, en el centro porteño.

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Evolución). Foto: Archivo / Fernando Massobrio

Según adelantaron a LA NACION en el equipo del ex embajador en Estados Unidos, el encuentro estará centrado en las iniciativas que el espacio planea llevar a la Cámara de Diputados y a la Legislatura porteña. Uno de esas propuestas será la presentación de un proyecto de ley de defensa de la competencia.

En línea con el discurso que mantuvo en las últimas semanas, en el que llama a desarrollar una oposición constructiva, Lousteau también hará una presentación sobre otras iniciativas de su espacio ligadas a áreas como la salud, la educación y la seguridad, la vivienda y temáticas relacionadas a la niñez y la adolescencia.

Acompañarán al ex ministro la precandidata a diputada nacional Carla Carrizo (UCR), la cabeza de lista de los precandidatos a legisladores porteños, Débora Pérez Volpin, y el referente del socialismo Roy Cortina.

En los últimos días, el ex embajador centró sus apariciones públicas en la confrontación con el jefe de Gobierno porteño, a quien acusó de malgastar los fondos públicos en publicidad oficial. También, difundió por las redes un breve spot en el que convocó a Carrió a debatir. "Vos no sos Larreta", le dijo su ex socio político.