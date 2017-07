Javier Grosman: "La estética de Cristina no tuvo olor a choripán en la pantalla"

El "arquitecto estético" del kirchnerismo analizó a la "nueva Cristina"

El "arquitecto estético" del kirchnerismo Javier Grosman estuvo en Terapia de Noticias y dijo que la construcción de un modelo de comunicación político está anclado a tres factores: la ética, la estética y la épica.

El constructor del relato K -tal como se lo ha llamado- señaló que ya no trabaja con Cristina Kirchner, pero admitió que le "gusta" está nueva versión. Explicó también que la ex presidenta ahora tiene "otra forma de relacionarse con la gente", aunque negó que se parezca a María Eugenia Vidal.

Grosman destacó la importancia que tiene el contexto a la hora de delimitar la construcción de la estética. Según él, varía si se trata de una persona que ejerce la función presidencial o si se trata de alguien que está volviendo al poder y que está en campaña.

Por su parte, la periodista Brenda Struminger contó: "Desde el Instituto Patria me dijeron que había una bajada de línea de que las cosas tenían que ser más sobrias y que había que bajar la liturgia kirchnerista". Y citó la frase que le transmitieron: "Hay que sacar el olor a 'choripán' de la pantalla". Ante este comentario, Grosman dijo no estar de acuerdo y agregó: "Si hay algo que no tuvo la estética de Cristina fue olor a 'choripán' en la pantalla".