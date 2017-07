Cristian Ritondo, sobre PepsiCo: "No hubo represión, lo que hubo fue un desalojo"

[Video] El ministro de Seguridad bonaerense habló del operativo en la planta de alimentos y criticó al capacitación de la policía en el gobierno anterior

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo estuvo en Odisea Argentina y se refirió a los hechos de inseguridad, al problema del narcotráfico y el delito en el conurbano y a las acciones de la policía en la planta PepsiCo.

Sobre el trabajo de su cartera desde que tomó el cargo, Ritondo dijo: "El resultado de la gestión es evaluado en año y medio, contra doce años de políticas de desaciertos. Hay que recuperar mucho tiempo perdido".

Con respecto al desalojo de la planta Pepsico, el ministro sostuvo que en esa oportunidad no habló con el presidente Mauricio Macri y que las fuerzas de seguridad "actuaron por orden judicial, se hizo con el protocolo".

Luego, Ritondo agregó: "Tuvimos 15 policías heridos y los detenidos quedaron libres. Yo no quiero a la policía para el desalojo, la quiero para otro tipo de trabajo: para proteger ciudadanos de la inseguridad. No hubo represión, lo que hubo fue un desalojo. En el momento de la orden judicial fue cuerpo a cuerpo, no hubo armas de fuego, se tomaron las precauciones para no lamentar ni un civil herido", precisó.

En cuanto al testimonio de "El Polaquito, el niño que reconoció haber robado y matado por droga, Ritondo señaló: "Ese chico se crió en un estilo de vida donde el Estado estaba ausente, viendo que no pasa nada. Hubo una política en la Provincia [en materia de seguridad] que era la cantidad y no la calidad, no importaba la edad ni cómo los sacaban, no se hicieron exámenes y en cinco meses salieron los policías a la calle y no tiraron un tiro", criticó.