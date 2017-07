Willy Kohan responde por qué la Argentina es una trampa económica

[Video] El periodista opinó de la situación económica y de la decisión del Gobierno de aplicar políticas graduales

El periodista especializado en economía Guillermo Willy Kohan habló en Odisea Argentina sobre la política gradualista del gobierno de Mauricio Macri y las dificultades económicas que afronta la gestión luego de que no se recibieran las inversiones tan esperadas.

cerrar

"Macri no quiso tener una crisis política al principio de su gobierno ni autorizar una fuerte devaluación. Muchos economistas le contaron al Presidente que no era necesario hacer un ajuste salvaje; no sólo Alfonso Prat Gay , muchos asesores políticos. Pero cuando se posterga la solución, esa crisis, dos años después, puede ser más complicada", indicó Kohan.

Para el periodista el peligro de que no lleguen inversiones no se vincula a un triunfo de la ex presidenta Cristina Kirchner , sino a que la forma que eligió Macri para salir "no le dio resultado".

"Creo que estamos en una trampa, Macri va a tener problemas si pierde las elecciones y si las gana. Hoy se habla de reforma impositiva, reforma laboral, de cambios importantes; casi que debiera haber una revolución para que sean rentables las inversiones, eso requiere de una capacidad política que Macri no usó en los primero años de gobierno", señaló el periodista.