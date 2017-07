Reapareció el militar que se rebeló contra Nicolás Maduro y se sumó a la "Hora cero"

Óscar Pérez llamó al pueblo a adherir a la convocatoria de la oposición, que convocó hoy a un paro

El militar que se rebeló al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y atacó desde un helicóptero robado dos sedes públicas, Óscar Pérez, reapareció ayer en un audio en las redes sociales para unirse a la "Hora cero " decretada por la oposición, en un último intento por afianzar su poder y presionar al presidente para que desista en su plan de la Asamblea Constituyente.

El inspector del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se sumó al paro convocada para hoy y con el objetivo de que el chavismo cumpla con las demandas de la oposición tras la consulta popular del domingo, que contó con la participación de más de siete millones de venezolanos, de acuerdo a lo publicado por el diario El Nacional.

" Venezuela , ya el pueblo demostró que quiere un cambio. Ahora, que los políticos nos acompañen a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad", con esta frase contundente arranca el mensaje de Pérez, que desde que apareció en la escena pública es cuestionado desde el oficialismo, que denuncia su traición, y la oposición, que duda sobre la veracidad de sus palabras y de sus intenciones.

En la grabación, que se viralizó en poco tiempo, el militar detalla: "Dar más tiempo a este gobierno ilegítimo y anárquico es igual a más muerte de nuestras hermanos venezolanos y a más miseria".

"Ya el pueblo demostró que quiere un cambio y acompañó a los políticos en la consulta popular, ahora que los políticos nos acompañen a nosotros como pueblo en nuestro derecho de libertad", aseguró.

"La hora cero es inevitable, señores (.) No negociamos con asesinos y corruptos. Venezuela no quiere una agenda protocolar y un fraude, Venezuela quiere libertad y progreso", indicó Pérez, buscado por el gobierno desde el ataque que perpetró el 27 de junio y por el que no hubo heridos ni víctimas mortales.

Pérez concluyó su breve discurso con un pedido para que "los políticos corruptos caigan y paguen sus crímenes con justicia" y aclamó: "¡Somos resistencia, somos Venezuela libre!".

