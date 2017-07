Duro cruce entre Jorge Lanata y el líder piquetero Juan Grabois por la nota a "El Polaquito"

El jefe del Movimiento de Trabajadores Excluidos acusa a Periodismo para Todos de haber "secuestrado" al nene con ayuda del Ministerio de Seguridad de Lanús

cerrar

El informe que emitió el pasado domingo el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, sobre un niño de 12 años acusado de robar un jardín de infantes en Villa Caraza, en Lanús, tuvo alta repercusión. El menor aseguró haber matado a un "transa" y baleado a un hombre que quiso robarle parte de un botín. "No le tengo miedo a nada", expresaba "El Polaquito" durante el informe.

Ayer, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) acusó al programa Periodismo para todos y al municipio de Lanús de secuestrar y coaccionar al menor apodado "El Polaquito" para la entrevista transmitida en el programa del domingo. Hoy Juan Grabois, referente del MTE, aceptó el llamado del programa Lanata sin filtro, en Radio Mitre y explicó los motivos por los que denunció a Canal 13.

"Usaron la imagen de un niño para vender un producto comercial. Van a tener que explicar cómo llegó ahí ese chico. Lo coaccionaron para llevarlo", arrancó Grabois ante la consulta de Lanata sobre la denuncia. "A mí me parece despreciable lo que ustedes hacen, es aprovecharse de un menor".

No hay nada más bajo que usar a un niño para vender un producto televisivo o hacer politiquería barata https://t.co/rlFefPw2X7&- Juan Grabois (@JuanGrabois) 17 de julio de 2017

"Usted es un demente que me está acusando de una cosa que yo no hice", se defendió el periodista y le pidió a Grabois que "por favor" radique la denuncia para que se vean en Tribunales.

"Usted está usando la imagen de un niño triplemente vulnerable: por su edad, condición social y su estado de salud mental", sugirió Grabois y reveló que desde que tiene 8 años, "se hicieron un montón de intervenciones" con el niño. Con ironía, Lanata respondió: "Fue un éxito Grabois, lo felicito, las intervenciones lograron muchísimo".

cerrar

Grabois también apuntó contra el Ministerio de Seguridad de Lanús, que conduce Diego Kravetz: "Es obvio que no lo van a bajar a un patrullero [al Polaquito], yo lo que dije es que lo coaccionaron antes, fue dos días antes. [...] Diego Kravetz le entregó al menor, no se haga el tonto, porque lo que usted cometió junto a su jefe es un delito gravísimo, para vender un producto, intervenir en el debate y criminalizar a un pibe pobre. Es más fácil echarles la culpa cuando ustedes son un ladrillo claro en el muro de exclusión de esa sociedad. La policía le hace llegar al menor", dijo.

Desde el Municipio de Lanús informaron a LA NACION que sus agentes del área de "protección ciudadana" acompañaron a los periodistas a un comedor para realizar su trabajo pero aseguraron que no tuvieron participación en la entrevista. Y destacaron que "no es su rol opinar sobre el trabajo periodístico".

"Esto es una mentira infame. No secuestramos a nadie y ya hicimos una denuncia penal pidiendo que se investigue lo ocurrido", dijo Kravetz.

Primer fragmento de la entrevista

(Lanata y Grabois se saludan)

Grabois: -Ya es la segunda vez que tengo que desmentir falsedades de su programa. Lo que hicieron no solamente es repugnante desde el punto de vista moral sino que implica la comisión de una cantidad de delitos y violaciones de leyes y tratados internacionales de los derechos del niño, con independencia de lo que pasó antes que fue el amedrentamiento del niño por parte de agentes de la policía local y personal civil. Desde luego el niño no estaba de casualidad en el lugar, no es que se encontró con sus empleados, sus productores, no sé qué son. En un lugar donde había visiblemente un patrullero de la policía de Lanús con la sirena prendida mientras le hacían entre comillas esa entrevista absolutamente inducida. Es un niño de once años, no tiene doce.

Lanata: -O sea que él miente en su edad. Porque él dice en la nota que tiene 12.

G- No, él delira en toda la nota. Es un niño con serios transtornos de salud mental.

L: -¿Usted radicó una denuncia contra nosotros?

G: -Estamos en este momento terminándola.

-Le pido por favor que lo haga. Porque me parece súper irresponsable.

-Contra ustedes y los funcionarios policiales involucrados. Contra Diego Krávetz también.

-Me encantará verlo en Tribunales discutiendo esto.

-A mí me resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen, es aprovecharse de un niño.

-Yo hasta ahora no le dije que usted es un oportunista que lucra con la pobreza de los demás, así que usted no me trate a mí de despreciable, yo no dije que usted es un cerdo.

-Yo dije que lo que usted hace es despreciable.

-Lo despreciable hace a las personas despreciables.

-Es un acto, no juzgo a las personas, no todos estamos tan enfermos de megalomanía.

-Lo ayuda el Papa en eso, ¿no?

-Usted, por eso, quiere desviar el tema.

-Yo no quiero desviar nada, Grabois, usted es un demente, que me está acusando de una cosa que yo no hice.

-Usted comercializa un producto, utilizando la imagen de un menor, mal pixelada, utilizando su apodo real, sin cambiar siquiera la voz, aún si hubiese hecho todo eso, que es lo mínimo que hay que hacer para cualquier estándar básico, igual está violando la convención del niño, porque utiliza la imagen de un niño de 11 años para vender un programa comercial.

-¿En qué momento usamos la imagen del niño para vender el programa?

-Usted está usando la imagen de un niño triplemente vulnerable: por su edad, condición social y su estado de salud mental.

-A usted lo que le molesta es que este chico tenga que ver con su organización social. O que usted lo vea todos los días y no haga nada para cambiarlo.

-Usted está totalmente equivocado, no tiene idea, este chico desde que tiene 8 años se hicieron un montón de intervenciones. Se mudó de barrio el año pasado.

-Fue un éxito, Grabois, lo felicito, las intervenciones lograron muchísimo.

-Y las tuyas logran unas cosas extraordinarias en la sociedad.

-Mire, las mías logran que el país hoy esté hablando de esto, y no de la imbecilidad que hacen ustedes.

-Lo que logra usted es que el país esté hablando de esto con un nivel de odio y de envenenamiento mental.

-Ah, porque no, yo noto amor en sus palabras, Grabois.

-Hay un nivel de maldad en lo que usted hace, de perversidad.

-¿Usted es el bien, Grabois? ¿De parte de quién viene Grabois?

-Yo no estoy hablando con usted para hablar de mi. Estoy para hablar del caso y de la barbaridad que ustedes hicieron. La salvajada. Y no tienen siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que han hecho.

-¿Qué fue lo que hicimos, mostrarle a la gente que ese chico existe? ¿Que el Estado no hace nada por él, que las organizaciones se cagan en él, que ustedes lucran con él, que la Iglesia lucra con él, que todos lucran con él, con ese pobre pibe.

-Usted está invirtiendo de una manera absolutamente indignante, porque esta sociedad los desprecia, los descarta y los ignora, salvo para mostrarlos como los mostró usted, como peligrosos, como personas que hacen mal.

-Yo no recuerdo que ustedes los hayan mostrado, en toda su puta vida.

-Nosotros no tenemos el poder que tiene usted. Si nosotros tuviéramos la cuota de poder que tiene usted, la cuota de poder que le da esta sociedad la usa para el mal.

-No tiene poder, tiene un amigo en el Vaticano, un amigo camporista con bastante poder.

-Yo no tengo ningún amigo con poder, si usted tiene problemas con el Papa, lamentablemente no los va a poder resolver con él porque desde su mediocridad no tiene acceso a esa posibilidad.

-No, pero capaz llamamos y hablamos con Dios derecho.

-Tampoco creo que lo atiendan.

-Creo que atiende a todos.

-En eso usted tiene razón, es cierto, espero que lo perdone por esta infamia.

-Perdona a todos también, incluso a usted. .

-Por eso, vamos a rezar para que lo perdone por esta infamia que ha cometido.

-Le agradezco la hipocresía de decir que va a rezar por mí.

-La Justicia tarde o temprano llega, en este mundo o en el otro...

-Si es una amenaza, dígalo más claro.

-No es una amenaza, la Justicia tarde o temprano llega. Yo le voy a hacer una denuncia penal.

-No hemos perdido ninguna, averigüe en Tribunales.

-Debe tener amparo del sistema judicial. Porque lo que hizo fue una evidente violación de los derechos del niño.

-Sí, somos de Justicia Legítima, Grabois.

-No sé, no conozco nada de eso, no participo en política partidaria, no soy kirchnerista. Lo que pasa es que usted tiene que encasillar las cosas. En sus esquemas mentales, para poder justificar las barbaridades que hacen.

-Dígame las pruebas que ustedes tienen para acusarme a mí de secuestro.

-Yo no lo estoy acusando de secuestro. Yo lo que le digo es que hubo una coacción previa, donde levantaron al chico en un auto, lo amenazaron, lo hicieron ir a algún lugar, y lo que usted hizo tiene que ver con las violaciones de los derechos del niño que dicen que no se puede utilizar la imagen de un niño de 11 años, para aparecer en la televisión de esa manera, en el barrio, utilizando su apodo real, que le trae una cantidad infinita de problemas a su familia, que está haciendo un esfuerzo enorme para, con muy muy poco apoyo, prácticamente nulo del Estado... y las organizaciones hacemos lo que podemos.

-Sí, ya me di cuenta. ¿Usted estaba ahí cuando esto pasó?

-No. Yo tengo relato...

-Bueno yo tengo aquí a alguien que estaba ahí. Háblele Rolando.

-(Rolando): usted dice que este chiquito fue llevado en un auto

-(Grabois): No, no. Yo no dije eso. Dije que fue secuestrado en otra ocasión, coaccionado, el chico dice una cantidad de cosas que hay que distinguir lo que es verdad de lo que no.

-Le quiero dar una información Grabois. ¿Usted sabe cómo se fue? La entrevista la hice yo. Me acaba de acusar de secuestrar y coaccionar a un menor. Le quiero contar una anécdota. ¿Sabe cómo se fue del lugar el Polaquito? Lo que yo le voy a contar lo tengo filmado. Se fue a caballo.

-Sí, yo sé que ustedes se cuidan muy bien.

-Se fue a caballo con un familiar, del lugar de la entrevista.

-¿Y cómo llegó ahí?

-Llegó caminando con dos familiares. Uno de ellos vive frente a la escuela donde lo entrevistamos.

-¿Y por qué llegó ahí? ¿Por qué fue?

-Segundo punto, usted dice que difundimos su identidad; usted en el comunicado que difundió, irresponsablemente, pone las iniciales del menor.

-Yo pongo lo que la ley dispone. Ustedes ponen mal pixelada la cara, con su voz real, en un barrio donde todos se conocen. En el comunicado no hay nombres ni apellidos.

-(Lanata) ¿Usted es técnico en televisión? No entiendo cómo evalúa el grado de pixelamiento.

-(Grabois) Se ve claramente. Todos los protocolos de menores establecen que no se pueden usar apodos, no se puede usar la voz real, ni la imagen del niño. De todas formas a la larga y a la corta, en términos jurídicos, y no se haga la víctima de que lo amenazan, es bastante prepotente. Es evidente que por todo lo que dijo, de mi, del papa, de mi organización, de esto y de lo otro desde luego que sé que voy a sufrir persecuciones, que hoy debe ser tan grande que...

-Soy casi el Imperio Romano, Grabois.

-El periodista va a tener que explicar cómo llegó ahí. Ya sé que está filmado, porque es obvio que no lo van a bajar en un patrullero, es obvio cómo llegó. No dije que lo llevaron en un patrullero. Lo que dije es que ese pibe lo coaccionaron antes.

-Usted dijo que había un patrullero en el lugar, y no lo había, era un móvil del municipio, de protección ciudadana, de Lanús.

-Eso es un patrullero, pertenece a la Policía Bonaerense.

-No era un patrullero.

-El área de protección ciudadana y las policías municipales son parte de la Policía Bonaerense.

-Ya sé cuál es el móvil, si lo tengo identificado. Así como la camioneta.

-Es un patrullero. Llámelo móvil, eso pertenece a la policía municipal de Lanús. La policía local pertenece a la policía bonaerense. Hubo un operativo de un señor que fue el que le entregó al menor que se llama Diego Krávetz a quien usted conoce perfectamente.

-No lo conozco tan perfectamente, lo conozco hace unos diez días.

-Que fue el que le entregó el menor. No se haga el tonto, porque el que le entregó el menor, junto a su jefe, es un delito gravísimo. Para imponer cierta ideología, para intervenir en un debate social y criminalizar a los pibes pobres que están sufriendo tanto. Y obviamente después hay que echarle la culpa a las organizaciones sociales cuando ustedes son un ladrillo claro en el muro de exclusión de esta sociedad.

-No entiendo cómo dicen que nos entregaron al menor.

-¿Cómo llega el menor ahí? A partir de que la policía local se lo hace llegar a su producción. ¿Qué, apareció ahí alegremente y usted vio a un pibito que dijo quiere hablar?

-Sí, lo tengo filmado haciendo eso. ¿Usted de dónde sacó que el Polaquito tiene 11 años?

-Porque estoy haciendo la denuncia penal, tengo los documentos, la madre está en la sala de al lado. La madre va al comedor nuestro, la intervención con ese chico la hacemos desde que el chico tiene 8 años.