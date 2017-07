Leonardo Ponzio, el capitán de River: su mirada del retiro, el objetivo Libertadores y las dudas por el comienzo del campeonato

El capitán millonario afronta su último año de contrato y sigue asomando como el gran emblema; su posición por el problema de las deudas de los clubes y la apuesta fuerte del equipo para el segundo semestre

Ponzio, el capitán de River, en la primera semana de trabajos de la nueva temporada. Foto: Foto: Diego Haliasz / Prensa River

Nuevo inicio de temporada para Leonardo Ponzio en River. Con siete años y medio en el club -cinco y medio consecutivos-, a los 35 años continúa siendo una figura icónica forjada a base de sacrificio, grandes actuaciones y diez títulos. A falta de un año para el final de su contrato, el capitán millonario no se pone fecha de vencimiento y sigue siendo el gran emblema de un plantel que se prepara para viajar mañana a Estados Unidos para realizar la pretemporada en Orlando, de cara a la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina.

Pero pese a enfocarse en los primeros días de trabajo, el referente de River no está ajeno a la advertencia de Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), de que los campeonatos de AFA no comenzarán en caso que los clubes no cancelen la deuda salarial con los jugadores. Por eso, toma su clara postura. "Es desgastante para nosotros tener que ir a poner el nombre de River y también el del jugador por una cuestión en la que sabemos que en parte somos culpables pero que también hay cosas que no manejamos. Puede ser que deberíamos involucrarnos más, pero también implicaría dejar de lado lo deportivo y meternos en lo institucional, y a nosotros nos contratan para jugar. Después, si algunos quieren ser dirigentes, lo serán, como es el caso de Verón", explicó Ponzio.

"Queremos que se tome una solución de manera sincera y certera. Hace seis meses me senté acá mismo por el paro y pedí que fuera la última vez. Y ahora vuelvo a estar acá porque puede volver a pasar. Ojalá no suceda, no creceríamos nunca", agregó el volante. "También hay una cuestión de cortar con esta situación de 'te doy, hasta acá, tomá esto'. Hasta que no haya sanciones graves, como quitas de puntos o descensos si no tenés adecuado tu presupuesto para jugar un torneo, no va a haber un corte. No hay reglas claras, entonces es difícil".

Al margen del conflicto, el jugador se prepara para afrontar un nuevo semestre con grandes desafíos para el Millonario. "Después de 12 días de vacaciones, de poder estar más relajados y sacar la cabeza del mundo del fútbol, empezamos bien. Sabemos que vienen siendo tramos cortos, en los cuales el período de competencia llega enseguida. El 8 de agosto tenemos un gran partido (ante Guaraní, en la revancha de los octavos de final de la Libertadores, en el Monumental) para hacer las cosas bien y seguir peleando en la Copa", contó el capitán. "No perdimos mucho en lo físico con los días de descanso. Pero cuanto antes tenemos que ponernos en ritmo con la pelota. Eso sí, después esperemos que nos podamos acostumbrar a algo más prolijo de junio a junio para organizar mejor torneos y pretemporadas", agregó, haciendo alusión al inusual calendario tanto de la AFA como de la Conmebol.

Sobre los cuatro refuerzos que incorporó River -Germán Lux, Javier Pinola, Ignacio Scocco y Enzo Pérez-, Ponzio destacó: "Los chicos anteriormente ya habían estado con nosotros. Desde adentro sabemos que lo principal es que el que venga se sienta como uno más, como si ya hubiera estado. Ahora tenemos un par de días más para ir conociéndolos, aunque ya sabemos cómo juegan, y que se integren más al grupo. Todo lo que hicieron en sus clubes, lo tienen que hacer acá. Tienen nivel de selección y tienen que hacerse protagonistas cuando vayan conociendo el vestuario, que se tiene que abrir para demostrar lo que son. Hicieron diferencia en cada lugar donde jugaron".

Además, destacó: "Nacho (Scocco) tiene grandes movimientos y adentro del área es letal. Ninguno quisiera dejarlo mano a mano con el arquero. Y Enzo tiene buen criterio de pelota, es un jugador que tiene último pase y también recorrido, se hizo jugando en la banda".

El volante de Las Rosas, Santa Fe, se encuentra en el último año de su contrato y volvió a pronunciarse acerca de su posible retiro. "Lo vengo asimilando y lo he expuesto. Uno se va preparando para lo que queda. Tengo un año de contrato e intentaré dar el máximo para que las ganas me sigan saliendo solas y que la cabeza esté bien. Yo soy un jugador de equipo, individualmente voy a resaltar pocas veces. Por eso, llevaré todo semestre a semestre. Es mi último club en el cual seré deportista profesional de fútbol. Si el día de mañana me retiro, será porque mi cabeza no va a estar preparada para este nivel y esta camiseta, y no podré darle lo máximo a River. Ahora tengo momentos para disfrutar, viajar fuera del país. no muchos lo hacen. Si no lo disfrutás, se pasa todo volando".

Las frases más destacadas de Ponzio en la conferencia

La continuidad de Gallardo. "Marcelo no nos demuestra que puede ser la última pretemporada, así que nosotros tomamos como que va a ser nuestro técnico por mucho tiempo. Si nosotros estamos bien, somos competitivos, nos concentremos en lo que quiere y él está contento, vamos a tratar que sean muchos años más".

La salidas de Driussi y Alonso. "Sebastián es un chico del club, que fue cumpliendo sueños, y le tocó emigrar. Si no hubiera sido por la cláusula, acá estaba feliz y así lo manifestaba. Pero el fútbol tiene estas cosas y hay beneficios para ambos. Iván, como le decimos nosotros 'El Viejo', nos dio mucho. Vino, entendió su lugar, con su experiencia y ganas de ser el primero en todo, y eso es bueno para los demás. Es un ejemplo y lo dejó en el vestuario. Con los nuevos, de primer nivel, que es lo que necesita hoy River: para competir, ponerse la camiseta y jugar".

La situación de Martínez Quarta y Mayada por los casos de doping. "Ellos son chicos un poco retraídos, pero con el grupo se muestran como son. Estuvieron muy dolidos e impactados en su momento. Ya hicieron su duelo, y nosotros tenemos que contenerlos, hacerlos sentir útiles como venían siendo, al igual que la institución. Cuanto antes puedan saber la sanción, es mejor para todos, también para que ellos también se puedan poner metas".

La Copa Libertadores. "Estuve viendo los partidos de ida y Lanús y San Lorenzo sacaron grandes resultados y son equipos argentinos que siempre sueñan con la Copa. Los equipos brasileros también son fuertes. Y nosotros jugamos con un gran rival y logramos un buen resultado. Puede ser que entendimos un poco más cómo se juegan los duelos de la Libertadores, pero también podemos tener nuestros déficits. Nosotros debemos meternos en la cabeza que ya son parte nuestra".

El aspecto defensivo, punto clave. "Siempre es importante la parte defensiva y que nosotros demos seguridad para que los delanteros estén más tranquilos. En algunos partidos no se marcó esa solvencia, pero si nosotros seguimos siendo fuertes en defensa, situaciones vamos a tener. Por eso hacemos hincapié en los entrenamientos en eso".

La fuerte apuesta de River con los refuerzos. "En estos mercados de pases hay posibilidades de contratar más. Hace años que el jugador que está afuera mira a River como un sueño. Eso se logró por los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia. Por eso, el mercado se hace selectivo con los clubes grandes, que brindan una posibilidad mayor y tienen una estructura que se ha consolidado. Hay que copiar, para que los mercados sean abiertos para todos. El fútbol argentino es muy competitivo y hay que fomentarlo más".

La posibilidad de una despedida en el Monumental. "Lo que le hicieron a Fernando y lo que Fernando brinda para el hincha fue hermoso. Llenar un Monumental no es fácil. me encantaría tener una despedida. Después veremos en el momento que se da, cómo uno quiere. pero sería lindo."