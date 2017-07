Nicolás Massot acusó a Sergio Massa de debatir los fueros "en los medios y no en el Congreso"

El presidente del bloque de diputados del PRO dijo que tienen un proyecto para expulsar a Julio De Vido desde hace un año

Nicolás Massot apuntó contra Sergio Massa: "Hay que sentarse más en las bancas", dijo. Foto: LA NACION

El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot , acusó hoy al Frente Renovador de Sergio Massa , de debatir el tema de los fueros "en los medios y no en el Congreso" y sostuvo que lo importante es "sentarse en las bancas".

"La velocidad del Frente Renovador no es igual en los medios que en la cámara baja, no hay que dar declaraciones, hay que sentarse en las bancas". Cambiemos viene planteando desde hace tiempo el tema de los fueros y no encontramos apoyo del bloque del Frente Renovador ni de Margarita Stolbizer ", indicó.

"Nosotros hace un año tenemos un proyecto para expulsar a Julio De Vido de la Cámara por inhabilidad moral. Lo vamos a poner en tratamiento para ver si otros bloques deciden acompañarlo", agregó el titular del bloque de diputados del PRO, en declaraciones a radio la Red en referencia a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, donde mañana se abrirá el debate en torno a la situación de De Vido.

Tras destacar la importancia de conocer cuál es la postura de los bloques de la oposición,, Massot recordó que Cambiemos "es el único interbloque que presentó proyectos" y ratificó la intención del oficialismo de avanzar con los proyectos que plantean la expulsión del ex ministro y actual diputado del FPV-PJ de la cámara baja.

Respecto de los cuestionamientos de Sergio Massa en torno a los incrementos en las dietas de los diputados, Massot aclaró que no fue un aumento lo establecido en Diputados y apuntó contra el líder del Frente Renovador. "Es diputado hace tres años y medio y nunca planteó nada, además de canjear pasajes por 600.000 pesos", sostuvo.

Agencia Télam