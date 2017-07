Amorebieta, en Independiente: su "complicada" y "agotadora" experiencia con Bielsa y por qué la reivindica

El segundo refuerzo del Rojo viene de Sporting Gijón y fue entrenado por el Loco en Athletic Bilbao

El defensor hispano venezolano Fernando Amorebieta firmó este martes contrato por dos años junto al presidente Hugo Moyano y quedó liberado para entrenar con el plantel a cargo de Ariel Holan . De esta manera, Independiente sumó a su segundo refuerzo, un jugador que se ilusiona con jugar al estilo de Marcelo Bielsa.

"Me gusta que el equipo juegue al estilo de Bielsa, de mucho desmarque. Voy a hacer lo que me pida el entrenador", sostuvo el zaguero de 32 años, que tuvo al entrenador rosarino en el Athletic Bilbao.

"A Bielsa le estoy agradecido, pero es una persona complicada. Convivir con él durante dos años no fue fácil. Es muy exigente, como lo es el consigo mismo ya que exige el 100% de cada uno", describió Amorebieta en diálogo con Fox Sports. "Es un tanto agotador pero si él no hubiese sido así no hubiésemos conseguido todo lo que conseguimos, dos finales en un mismo año".

En cuanto al fútbol argentino, el jugador proveniente del Sporting Gijón, se ilusionó: "La gente aquí es muy fanática. En España se sigue mucho al fútbol pero se tiene otras prioridades". También admitió que se sorprendió al ver los dos estadios de Avellaneda tan cerca. "Es algo que nunca he visto", dijo.

#FútbolCAI- Fernando Amorebieta @la_grulla5 firmó contrato por 2 años. Es el primer venezolano en vestir la camiseta del Rojo. ¡Bienvenido! pic.twitter.com/FehIE2Cphb&- C. A. Independiente (@Independiente) 18 de julio de 2017

Amorebieta es el segundo jugador en firmar con Independiente en esta temporada tras la contratación del volante Jonás Gutiérrez, procedente de Defensa y Justicia.

