Carlos Tevez y su honestidad respecto a su vuelta: "Un día me levanto y digo 'vuelvo a Boca', y al otro día digo que no vuelvo"

El jugador que actualmente se desempeña en el fútbol chino fue honesto y dejó en claro, que por el momento, su vuelta a Boca no es segura

"Se verá si vuelvo a Boca o no, hay que ver si puedo jugar dos años más. Uno tiene que sacrificarse y yo ya tengo 33 años. Todo mi entorno decide mi futuro, no es que yo tomo las decisiones solo", aclaró Carlos Tevez en diálogo con Radio Late. Las dudas sobre el operativo retorno del delantero de Boca quedaron aclaradas: Tevez no regresará, al menos, hasta diciembre. "Un día me levanto y digo 'vuelvo a Boca', y al otro día digo que no vuelvo. Hay muchas cosas atrás, no es simple. Hay que poner todo sobre la mesa."

El presidente de Boca, Daniel Angelici adelantó hace unos días que creía que Tevez podría volver a jugar al país en enero pero el jugador no descartó quedarse un año más en Shanghai Shenhua . "Sé como están las cosas allá y es difícil. Si vuelvo tengo que seguir demostrando y siendo ejemplo. Tengo que pensar en volver en buen nivel", explicó Tevez, que afirmó estar feliz en China pero en deuda en cuanto a lo futbolístico. "Acá todavía están esperando que arranque pero me tratan bien", contó.

"Tengo contrato por dos años. Por eso hay que ver muchas cosas porque no es que cuando yo quiero, me voy. Boca tendrá que pagar una cláusula para mi salida. No es simple", advirtió. Además habló sobre la presión que significa volver al club de sus amores, tanto en lo futbolístico como en lo mediático. "No podía tener un día malo porque era tapa de todos los diarios", advirtió.

Sin embargo, el Apache reconoce que en caso de volver a xeneize, deberá hacerlo en un estado mucho mejor en comparación a su anterior regreso: "Va a haber gente esperando que me vaya mal. Si no vuelvo bien, van a empezar a decir que voy a robar", afirmó Tevez; y aseguró que dio lo mejor de él para dejar a Boca en lo más alto y cuando ya no estaba bien, decidió dar un paso al costado.

"Cuando teníamos que ganar los cuatro clásicos era lo único en lo que pensaba. Nuestro objetivo era ganar el campeonato. En ese momento estaban todos peleados con todos. Pensar en tantas internas fue lo que me desgastó", concluyó.

Malos entendidos con Juan Román Riquelme

Tevez lamentó la trascendencia que tuvieron sus dichos sobre Juan Román Riquelme en su última aparición pública y culpó al periodismo de poner a la gente a elegir entre uno u otro. "Los periodistas tomaron partido por uno u otro. Román es el mayor ídolo del club y lo que tenía que decir ya lo dije. La gente de Boca no tiene por qué elegir entre Riquelme o Tevez", aclaró.