Cristian Espinoza no superó la revisión médica: qué tiene y qué debe suceder para que se sume a Boca

Mañana se realizará los estudios complementarios; de superarlos, viajará a la pretemporada

Espinoza en los primeros exámenes médicos. Foto: Captura

Cristian Espinoza , el posible nuevo refuerzo de Boca, no superó los exámenes médicos y mañana deberá volver a presentarse en la clínica para hacer unos estudios complementarios. De esta manera, por ahora el jugador no viajará con el resto del plantel a Ciudad del Este, donde el conjunto xeneize hará su pretemporada.

Si los nuevos estudios se concretan y los resultados son positivos, el delantero firmará su contrato y se unirá con sus nuevos compañeros al día siguiente. De todos modos, en lugar del hombre de Villarreal viajó Agustín Bouzat, que regresó de su préstamo en Defensa y Justicia y tenía todo acordado para incorporarse a Estudiantes, pero lo que ocurrió con Espinoza alteró los planes y el delantero cambió La Plata por Ciudad del Este.

"Se solucionó el inconveniente y viajará en las próximas horas. No hablé con el técnico", contó Ezequiel Manera, representante del futbolista, en Radio La Red y dio sus razones por las que el atacante, de 22 años y cuyo pase pertenece a Villarreal, no superó los exámenes médicos: "Cuando jugaba en Huracán, sufrió una microfractura por estrés en el peroné. Siempre siguió jugando hasta que Villarreal le dio descanso dos meses para recuperarlo. En los exámenes, vieron una fisura, pero está solucionado. Si pasa algo, se hace cargo Villarreal y no Boca"

Por el momento, Boca sólo cuenta con dos nuevos refuerzos oficiales, Paolo Goltz , quien ya se entrenó con sus compañeros, y el colombiano Edwin Cardona . Además del tema Espinoza, los xeneizes negocian por Ramón Ábila.

?????? Edwin Cardona, refuerzo del campeón, cumplió con la revisión médica, firmó contrato y habló con el sitio oficial desde la Bombonera.???? pic.twitter.com/zCwonAaJ9V&- Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 19, 2017

Seguí todo el mercado de pases