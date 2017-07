Andy Muschietti dirigirá Robotech

La nostalgia por la cultura popular de la década del 80 domina la conversación en Hollywood. Ahora finalmente llegará el turno de la exitosa serie animé Robotech, cuya versión cinematográfica será dirigida por el argentino Andy Muschietti. Estrenada en 1985, la historia de ciencia ficción fue un suceso importado de Japón, creado como tres ciclos separados que mediante una edición no siempre prolija mutaron en un único programa de 85 episodios. Los estudios Sony eligieron a Muschietti, que está muy cerca de estrenar su segundo film en Hollywood, nueva adaptación de It, la novela de Stephen King, para encabezar lo que planean como una nueva saga taquillera. Después del éxito de Mamá y la buena respuesta anticipada que generaron los avances de It, Muschietti parece estar ampliando su repertorio del cine de horror hacia los grandes tanques hollywoodenses. Ya antes del anuncio de su nuevo trabajo en Robotech aparecía como uno de los candidatos más firmes para dirigir Justice League Dark.