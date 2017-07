Música, ocio y economía personal: cuánto cuesta tu show favorito

En plena temporada alta de conciertos, la abundancia de shows desafía los bolsillos de los fans; U2, Coldplay, The Who y Green Day, entre los preferidos; la entrada más cara, por encima de los $ 5000

Foto: LA NACION

Durante el segundo semestre de cada año se reactiva la cartelera de espectáculos musicales, especialmente los que se hacen en grandes espacios, al aire libre, con artistas extranjeros. El regreso de Coldplay, para cerrar el 14 de noviembre en el Estadio Único de La Plata su gira mundial A Head Full of Dreams -sí, la que comenzó en ese mismo escenario, el 31 de marzo del año pasado-, es una clara muestra de que para lo que resta del año habrá abundancia de conciertos en salas para más de 1000 personas, estadios cubiertos y descubiertos.

Foto: LA NACION

Al contrario de lo que pasa en circuitos más pequeños, donde a la producción independiente y a los artistas que no tienen convocatorias masivas les cuesta llenar salas o, incluso, animarse a realizar un recital, los grandes parecen estar más inclinados al riesgo. Cuando la inflación no se detiene, el dinero del bolsillo se desvaloriza rápidamente y hay que ponerlo en movimiento. Si no es suficiente para acceder con ahorros a una casa (léase crédito hipotecario), un auto o una heladera, los viajes o el entretenimiento son, para muchos, una buena inversión.

Claro que para esto también hay que afilar el lápiz o la calculadora del teléfono y ver hasta dónde se puede, sobre todo con una oferta que es tan amplia como variada.

Quienes vayan ver a Coldplay tuvieron hasta ayer una preventa con precios de entre 810 y 2300 pesos (entrada más cargo por servicio). Y si entre agosto y diciembre se nos ocurre ver, en promedio, un recital por mes, la suma que acumulará la tarjeta de crédito nos podrá sorprender.

En la sección Espectáculos de LA NACION se nos ocurrió hacer una lista por parentescos. Es decir: suponemos que quienes vayan a ver a J. Balvin el mes que viene en el Luna Park se tentarán en diciembre con Maluma en el Hipódromo de Palermo. Los que decidan ver a Arcade Fire en el Festival BUE no querrán perderse a Gorillaz, al día siguiente, en el escenario principal que estará montado en Tecnópolis.

Los metaleros que vean a Tarja Turunen (con entradas de entre 900 y 1950 pesos) en el Luna quizá se den una vuelta por el Festival Solid Rock, que encabezará Deep Purple (entre 1095 y 2760 pesos). Los fans de La Renga seguramente también escuchen a bandas como Divididos y Ciro y Los Persas, o no se querrán perder el regreso, por única vez, de Los Ratones Paranoicos (baluarte de la dinastía stone argentina) en el recital que darán en el hipódromo.

Así fuimos armando un cuadro para los que prefieren el rock nacional y el extranjero, para los poperos románticos y los pachangueros, para los que ya peinan canas y para reggaetoneros. La mayoría de estos conciertos serán en salas con capacidad de más de 1000 personas y hasta 45.000 (en el caso de los estadios). Habrá shows en teatros como el Coliseo, el Ópera y el Gran Rex. Estadios cubiertos de las dimensiones del Luna Park, el Malvinas Argentinas y el DirecTV Arena, y descubiertos como el Único de La Plata y la cancha de Vélez, el Hipódromo de Palermo (que tiene mucha actividad en lo referido a grandes shows) y Tecnópolis.

Tomamos cinco shows para trazar un promedio de un recital por mes entre agosto y diciembre, aunque en algunos grupos puede haber dos conciertos en el mismo mes y ninguno en el siguiente. Por último, los precios de las entradas. Dejamos de lado las gasoleras por dos simples motivos. Desde que el diésel cuesta lo mismo que la nafta súper y los precios de las entradas para algunos conciertos comienzan en los 1000 pesos, no existe ninguna relación entre "gasolero" y "barato".

Para este cuadro tomamos entradas de valores intermedios y las más caras, más el "costo por servicio". Preparen las billeteras.

Coldplay, uno de los platos fuertes de un semestre cargado. Foto: AFP

Joshua tree, en dólares

Para ver a U2 en el sector campo de un estadio de Nueva Orleans o de Kansas, un ticket cuesta unos US$ 70 más gastos de envío. Para verlo en París, en el mismo sector, 78,50 euros. Es decir, US$ 91,70. En Santiago de Chile y La Plata el precio asciende a US$ 131, con gastos incluidos (86.250 pesos chilenos y 2300 de los argentinos).