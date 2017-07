Cruzada antimonopolios: los sectores que están bajo la lupa por problemas en la competencia

De las tarjetas de crédito a los servicios de banda ancha, pasando por varios rubros de consumo masivo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga si hay abuso de posición dominante y el impacto de las compras de empresas; la desinverión de Visa y la fusión Telecom-CableVisión son los casos testigo

Desarmar monopolios y oligopolios y terminar con los abusos de posición dominante representan algunas de las principales asignaturas pendientes del modelo capitalista local. A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, Europa o más cerca, en Chile donde cada tanto son noticias las multas millonarias a empresas por actuar en forma cartelizada o los anuncios de que una compra no logra el visto bueno de las autoridades anti trust, a nivel local no existen muchos antecedentes de investigaciones oficiales que terminen en sanciones para una compañía y muchísimo más extraordinarios son los fallos que obligan a un grupo empresario a desprenderse de algún activo o negocio para asegurar la libre competencia en una industria.

Ante ese histórico déficit, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) aseguran que el panorama está cambiando y destacan que el organismo tiene bajo la lupa a distintos sectores, empresas y operaciones para determinar si hay un abuso de posición dominante que haga peligrar la competencia en una industria.

En el organismo que preside Esteban Greco aseguran que a la hora de analizar cada caso su objetivo es trabajar con un criterio 100% profesional, tomando en cuenta los parámetros que existen a nivel internacional para determinar cuándo se debe actuar. Y reconocen que el principal desafío que enfrentan será terminar con la idea de que la aprobación o no de una operación de compra por parte de una empresa depende de la cercanía o lejanía con el gobierno turno.

Tarjetas de crédito

De todas las investigaciones en marcha, la de las tarjetas de crédito es la que hasta el momento tuvo un resultado más resonante. Hace un año la CNDC anunció el inicio de un procedimiento por un presunto abuso de posición dominante por parte de la empresa Prisma (la firma controlada por un grupo de catorce bancos) que es la dueña de Visa y Banelco. Concretamente, las autoridades acusan a Prisma de llevar adelante prácticas de cartelización en el mercado de tarjetas de crédito y débito. "La posición dominante de Prisma se evidencia en el monopolio en adquirencia y procesamiento de Visa, en la integración vertical con los principales bancos, en la presencia dominante en red de cajeros (Banelco) y pagos online (Pago Mis Cuentas) y en las barreras a la entrada de nuevos jugadores", aseguran en la CNDC.

Ante esta acusación, Prisma ya presentó un proyecto de desinversión que se encuentra sujeto a estudio por parte de la CNDC y hace unos días se conoció la decisión de Visa Internacional de abrir oficinas en Buenos Aires y terminar así con la exclusividad que tenía Prisma para el mercado local."La decisión de Visa Internacional de instalarse en forma directa en la Argentina es una buen noticia y creemos que es un efecto positivo de nuestra actuación. Puede ser un leading case porque en la Argentina no hay antecedentes que ante una posición de abuso de posición dominante termine una desinversión como sucedió afuera con AT&T o Standard Oil. Sería un caso histórico", se entusiasman en la CNDC.

Telecomunicaciones

De todas las operaciones en danza, sin dudas, la más polémica es la fusión entre Telecom y Cablevisión. La unión entre las dos empresas dará a lugar un gigante con una capitalización bursátil de US$ 11.500 millones, lo que la transformaría no solo en la empresa de telecomunicaciones más grande del país sino también en la segunda mayor entre las que cotizan en Bolsa siendo superada únicamente por Tenaris.

La nueva Telecom además será la compañía número uno en banda ancha y en televisión paga y un jugador relevante en telefonía celular, lo que abre la incógnita acerca de cuál será la posición de los organismos regulatorios como el Ente Nacional de Comunicaciones y la propia CNDC.

"Sabemos que va a ser un caso controvertido pero también creemos que es una buena oportunidad para mostrar un trabajo serio y profesional. Todavía no tenemos una notificación de la operación porque los plazos legales no empezaron a correr. Pero igual estamos convencidos que sería bueno que debido a la complejidad del negocio se notifique la operación cuanto antes", deslizan fuentes cercanas a CNDC.

En el sector privado, por su parte, ya se alzaron las voces que alertan sobre la operación. "El punto más controvertido es lo que podría pasar en el mercado de la banda ancha. Hoy entre Fibertel y Arnet controlan 55% del negocio a nivel nacional y además hay plazas en las que tienen las redes superpuestas y en las que si se concreta la fusión se estaría pasando de dos jugadores a uno solo. La situación es especialmente delicada en Córdoba y en el corredor norte de Buenos Aires", advirtió el analista Enrique Carrier.

Cervezas

Sin la implicancia política que tiene la fusión entre Telecom y CableVisión, otra de las operaciones más sensibles que tiene en carpeta la CNDC es la compra de Isenbeck por parte de Quilmes. Esta adquisición es la pata local de la mega compra de la multinacional SAB Miller por parte de AB InBev ( la corporación mundial dueña de Quilmes). En la Argentina SAB Miller controla cerca de 4% del mercado cervecero y de esa participación más de la mitad corresponde a las ventas de Isenbeck. Los dos puntos que están en juego pueden parecer poco aunque no hay que perder de vista que Quilmes ya controla el 75% de las ventas de cerveza en el país. A esto se suma, que el tercer jugador en discordia de este mercado, la empresa CCU -controlada por el grupo chileno CCU y Heineken- también contrató a un estudio de abogados norteamericano para que la asesore en su objetivo de extender la licencia para la producción y comercialización de la marca Budweiser en el mercado argentino. A nivel mundial, Budweiser también pertenece al grupo AB-InBev, aunque hasta 2025 su licencia local está en manos de CCU.

Por el momento, en la CNDC son muy cautos a la hora de referirse a lo que puede pasar aunque admiten que se trata de un tema complejo y se limitan a precisar que "en las próximas semanas o meses" se va a conocer la resolución por la venta de Isebenck.

En un estudio de abogados que siguen de cerca la operación, por su parte, aseguran que no será fácil para Quilmes obtener la luz verde. "El tema viene complicado porque el mercado cervecero ya está en un proceso de concentración. De 4 jugadores pasó a 3 con la fusión de Quilmes y Brahma y si sale lo de Isenbeck, ahora quedaría con solo dos jugadores".

Carne

En el caso de la carne, Defensa de la Competencia determinó que no hay mayores problemas de competencia, pero aunque precisó que la informalidad tiene un efecto distorsionador en la industira. "Los mercados que componen la cadena productiva de la carne vacuna presentan características competitivas, con niveles de concentración relativamente reducidos y bajas barreras de entrada.. No obstante, el importante grado de informalidad identificado en el estudio en las diferentes etapas de la cadena productiva y en la venta minorista genera asimetrías entre los diversos oferentes, que pueden distorsionar la competencia", señaló el informe oficial.

"No se perciben barreas importantes a la entrada, lo que se evidencia en la gran cantidad de integraciones aguas arriba y aguas abajo que se han producido en la industria en los últimos años. Del mismo modo, tampoco se observa posición dominante en ninguno de los mercados de la cadena de valor", precisa el informe.

En la etapa de la faena, ningún frigorífico domina más del 5% del volumen total, mientras que a nivel minorista las carnicerías representan 75% de las ventas y los supermercados apenas controlan un 25% y el jugador más importante del negocio es Carrefour que tiene una participación de mercado menor al 6%. En cambio, la situación no se presenta tan ideal en materia de exportación. "En el mercado de exportación las 10 firmas más grandes comercializan el 75 % del total, señal de que existe algún grado de concentración que podría impactar en la oferta local y por lo tanto en el precio", señaló el informe de la CNDC.

Jabón para la ropa

Del estudio de investigación de la CNDC se desprende de que a pesar del alto nivel de concentración que muestra el negocio -entre los dos jugadores líderes: Unilever y Procter & Gamble controlan 90% de las ventas y el otro 10% se reparte entre otras tres compañías- "no se detectan elementos que denoten la existencia de prácticas colusivas". El informe oficial sin embargo advierte que la situación de la industria tampoco es la ideal.

"El mercado se caracteriza por una alta diferenciación de producto, dada por la presencia de marcas y segmentos que reducen la sustituibilidad con artículos de otros segmentos y marcas. Esto, a su vez, reduce la elasticidad de la demanda que enfrentan las empresas y puede dar origen a cierto poder de mercado" señaló el informe de la CNCD.

El estudio oficial además advirtió que la alta concentración del negocio en pocas manos facilita a las empresas del rubro trabajar con márgenes de ganancia más altos que los que se presentan en otras categorías de consumo masivo. "Las empresas pueden exhibir altos márgenes debido a la inelasticidad de la demanda que enfrentan en un mercado de productos diferenciados", precisó el organismo.

El estudio también señaló que no se puede descartar que una empresa dominante "incurra en prácticas exclusorias o levante barreras a la entada de sus competidores mediante la imposición de restricciones verticales", sostuvo.

En forma paralela, a esta investigación, en la CNDC también tienen bajo estudio una denuncia presentada por el tercer jugador del negocio, la empresa nacional Queruclor contra su rival Unilever y la cadena de supermercados Walmart. La dueña de la marca Querubín denunció que sus productos no están correctamente exhibidos en los supermercados de Walmart y sostiene que esta falta de presencia se explica por los acuerdos comerciales que existen entre la cadena de supermercados y la multinacional.

Servicios portuarios

El negocio de los servicios portuarios es otro de los rubros en los que Defensa de la Competencia se jacta de haber logrado resultados más concretos. Hace unas semanas el organismo que preside Esteban Greco presentó un dictamen para reducir un 20% el costo de los servicios de practicaje en todos los puertos de la Argentina.

"De nuestras investigaciones se desprendió que en el servicio de practicaje, es decir los servicios que se prestan para que los barcos entren en los puertos no había la suficiente competencia. Concretamente lo que hicimos fue hacer dos recomendaciones: regular las tarifas y la aplicación de medidas para que ingresen más jugadores al mercado", explicaron en la CNDC.

Agroquímicos

Hace nueve meses Bayer anunció un acuerdo para comprar a Monsanto en una mega operación de US$ 66.000 millones. El anuncio ya despertó cierta preocupación entre los productores locales que temen que se vea afectada la competencia en agroquímicos, ya que las dos sojas que se vienen, la resistente a Dicamba (Xtend, de Monsanto) y a glufosinato de amonio (de Bayer) quedarán bajo las mismas manos. En la CNDC aseguran que es muy temprano para arriesgar cuál será su posición y precisan que la legislación local actual establece que en una operación de compra el plazo de siete días que tienen las partes para informar de una transacción sólo empieza a correr una vez concretado el closing de la operación, lo que hace que cualquier decisión en el mercado local deba esperar por lo menos varios meses.

Supermercados

Los supermercados también están en la mira de las autoridades anti monopolios. Si bien por el momento la CNDC no encargó una investigación centrada en el accionar de las grandes cadenas, en algunos estudios realizados en rubros puntuales de consumo masivo como lácteos y jabón para la ropa, se detectaron prácticas que no favorecen la competencia aunque no se encontraron acuerdos entre los competidores o abusos de posición dominante.

"No surgen elementos para afirmar que la mayoría de las cadenas de supermercados de la Argentina posean acuerdos con los proveedores que impliquen el pago de una suma de dinero como contraprestación por el uso de un porcentaje determinado del espacio de exhibición de una categoría de productos. Por el contrario, sí parecen ser bastante frecuentes los acuerdos puntuales por 'islas' y 'punteras de góndolas", advirtió la CNCD.

Lácteos

Para analizar la situación de los lácteos, la CNDC le encargó a Diego Petrecolla, socio de la consultora GPR Economía y ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia durante el gobierno de la Alianza - una investigación sobre la industria.

"Es un mercado donde la demanda de leche está moderadamente concentrada. Aunque hay muchas empresas en el sector hay también una asimetría muy grande entre las cuatro industrias principales, que concentran el 50% de la demanda de la leche, y el resto. En el sector hay una doble mirada. Están los que afirman que este mercado está todo cartelizado, lo que es falso. Y los que sostienen que el mercado es muy competitivo porque hay muchos actores. Es falso también. La verdad es que es un mercado moderadamente concentrado, no ausente de problemas de competencia", adviritó el especialista en una entrevista con LA NACION.

Igualmente, Petrecolla determinó la existencia de algunas conductas anti competitivas como el "no robo" de los tambos entre las grandes usinas lácteas y el llamado clearing lechero. "El primero es una tendencia que tiene la industria a no sacarse los tambos, a no competir por ellos. Y el clearing lechero se practica cuando las industrias se venden leche entre sí en lugar de salir a comprarla a los tambos. Esos dos componentes colaboran para que el precio al tambero no suba. Facilitan el comportamiento cartelizado. En la jerga técnica se denominan facilitadores de conductas cartelizadas. Son prácticas cuestionables y ameritan una investigación más profunda como la que lleva a cabo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", advirtió el especialista.

Insumos para la construcción

Los insumos básicos para la construcción como el acero y el aluminio son otros dos rubros que están bajo la mira de las autoridades locales, con el antecedente cercano que significó la millonario multa que en 2005 le aplicó la administración kirchnerista a un grupo de cementeras (entre las que encontraban Loma Negra, Minetti, Cemento San Martín, Petroquímica Rivadavia y Cemento Avellaneda) por acordar precios y cuotas de mercado, a partir de una investigación que había iniciado a fines de los '90.

"Tanto en aluminio como acero se abrieron investigaciones de mercado para analizar las divergencias entre los precios del mercado interno y los valores internacionales y analizar su impacto en la construcción. Lo que queremos ver es si esta brecha en los precios se debe a las restricciones comerciales para la importación o a prácticas competitivas. Somos conscientes de que no es tan fácil que ingrese un nuevo jugador a un rubro como el aluminio o el acero por los montos de inversión que representan, con lo cual la concentración es inevitable, pero esto no quita que se puede avanzar hacia una mayor competencia", explicaron fuentes cercanas a la CNDC. "Concretamente estamos estudiando la situación en aceros no planos para lo cual le pedimos informes a las empresas del rubro encabezadas por Acindar y Sipar, mientras que en el caso del aluminio ya le presentamos un pedido de información a Aluar y también a clientes y a las cámaras empresarias para ver cómo es la situación", destacaron en el organismo.