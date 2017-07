Leonardo Rubinstein: "La Argentina tiene una oportunidad enorme para exportar talento"

El CEO para Latinoamérica de OLX anunció que incorporará 300 argentinos para desarrollar tecnología para el exterior

En una esquina de su oficina en Belgrano dos raquetas de tenis, que no se usan hace un par de años, descansan contra el escritorio. Las trajo ese mismo día para que por la tarde pasen a estar en manos de su nuevo dueño, que Leonardo Rubinstein, CEO de OLX para Latinoamérica, no conoce, y contactó por la plataforma que él dirige. Hace unos meses, vendió unos auriculares Bose con "reducción de ruido" y cuenta que lo más enriquecedor de la experiencia fue conocer al joven comprador, cuyo poder adquisitivo no alcanzaba para comprarlos nuevos, y los necesitaba para poder conectarse en su nuevo trabajo, en una moderna oficina abierta. Usa seguido la plataforma y asegura que "hasta que no la probás por primera vez no te das cuenta el inmenso poder que tiene".

OLX fue fundada en Buenos Aires y en Nueva York por el argentino Alec Oxenford y el francés Fabrice Grinda en 2006 y hoy es la líder mundial en avisos clasificados centrada en mercados emergentes. Es un grupo con un portafolio de productos de los cuales el más conocido es la plataforma de comercio persona a persona, con categorías que van desde autos, hasta bienes raíces, mobiliario y también negocios de pymes a personas. Está presente en 40 países y en 17 de ellos es la aplicación número uno en compras. En el 2010 Naspers realizó una compra mayoritaria de la compañía. A nivel mundial la empresa emplea a 4000 personas de las cuales 400 trabajan en Buenos Aires y anuncian en exclusivo en LA NACION su expansión local: "Vamos a contratar a 300 personas para el desarrollo de producto y tecnología para los mercados de Latinoamérica, Asia y Medio Oriente. Buenos Aires se convirtió en un hub de innovación para el resto del mundo", dijo Rubinstein.

Foto: Marcelo Gómez

La empresa espera completar estos puestos con énfasis en el talento local, repatriando o importando transferencias internas (empleados de OLX de otros mercados) y también importando talento extranjero. "Como país, la Argentina tiene una oportunidad gigante de ser exportador de servicios por el talento que tiene en diseño y desarrollo. En parte se fue explotando y si nos medimos con otros países de la región no estamos necesariamente atrás", dijo el directivo y agregó que el anuncio está relacionado a esto. "Aproximadamente el 95% de los contratados van a ser argentinos con una creación de empleo de calidad".

El hub en Buenos Aires va a estar principalmente enfocado en el desarrollo de tecnología para la plataforma horizontal. "El proceso de vendedor de OLX comienza con tener una foto del objeto que quiere venderse. Con los smartphones se facilitó muchísimo, por la cámara integrada. El próximo paso es utilizar machine learning para detectar el objeto y generar un título, sugerir un precio relacionado con la dinámica de otros productos similares. Desde el punto de vista del consumidor, vamos a ir generando contenido en base a lo que le gustaría ver, tomando en cuenta perfiles similares no con criterios fijos como edad y género, si no con variables generadas por la propia inteligencia artificial".

Let Go, otro de los productos, es la versión mobile, la aplicación también se usa para el comercio entre particulares que usa tecnología GPS para mostrar primero las ofertas mas cercanas. Funciona en Buenos Aires, pero su foco de crecimiento está puesto en Estados Unidos donde fue lanzada hace más de un año y "le está yendo espectacular", asegura el ejecutivo. "A mercados maduros no habíamos ido porque el sector estaba tomado por los jugadores tradicionales. Con la aparición del mobile, los smartphones y la capacidad para apalancar sensores, cámaras, GPS hubo una nueva ventana de oportunidad que aprovechamos para entrar a los países más desarrollados", comentó.

Con respecto al comercio entre personas, comentó: "El descuento por comprar algo usado llega a ser del 60%. El vendedor tiene la posibilidad de hacer dinero sobre algo que ya no usa. El comprador accede a bienes que no podría tener, Pero además, las transacciones quedan en el barrio o la ciudad, y el valor que generan también, lo que lo diferencia del e-commerce", señaló. Además es un concepto "verde" en el sentido ambiental: "En India, las transacciones de bienes usados del último año generaron un ahorro de la huella de carbono equivalente al 40% del comercio de aviones de todo el país", comentó.