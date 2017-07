Martín Lousteau: "Creo que habrá una campaña sucia en la Ciudad"

El precandidato a diputado puso en duda la veracidad de los sondeos que lo ubican en tercer lugar

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del frente Evolución Martín Lousteau acusó hoy al PRO de hacer "campaña sucia" en elecciones anteriores, y consideró que volverán a hacerlo.

Además, el ex embajador en Estados Unidos y ex ministro de economía criticó al PRO porque, según él, "no tiene intención de construir nada".

"Creo que habrá una campaña sucia en la Ciudad de cara a estas elecciones", dijo el economista tras el lanzamiento de su espacio en un acto que se realizó en el hotel HN Tango. "Es algo que (Jaime) Durán Barba -el principal asesor político de PRO- ya hizo contra (Elisa) Carrió y (Daniel) Filmus ".

Por otro lado, Lousteau lamentó que Carrió, su adversaria en estas elecciones, se haya negado a debatir sus propuestas junto al resto de los precandidatos. "Perdemos en la Ciudad la posibilidad de tener un debate. Es muy contradictorio que Carrió se niegue a discutir mientras que Esteban Bullrich, el postulante del oficialismo en provincia, haya mostrado su disposición a hacerlo. Los ciudadanos tienen derecho a contrastar ideas", dijo.

Por último, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner puso en duda la veracidad de los sondeos de opinión que lo ubican en tercer lugar, y remarcó que "lo que digan las encuestas no importa".

Durante el acto de lanzamiento de hoy también habló Débora Pérez Volpin, candidata a legisladora por la Ciudad del frente Evolución y ex periodista del canal TN. Fue su debut político.

Pérez Volpin centró su discurso en la baja calidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires y, citando resultados de las pruebas PISA, dijo: "Lo único que ha crecido en la Ciudad es la desigualdad entre la calidad de las escuela pública y la privada".