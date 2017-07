Tour de France: las piernas de un ciclista desatan el debate acerca de los riesgos del alto rendimiento

El polaco Pawel Poljanski mostró las secuelas de una de las pruebas deportivas más exigentes del mundo; cuál es la mirada del ciclismo argentino

After sixteen stages I think my legs look little tired ?? #tourdefrance Una publicación compartida de Pawel Poljanski (@p.poljanski) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 10:04 PDT

El polaco Pawel Poljanski, integrante del equipo alemán Bora-Hansgrohe, está lejos de la cima en el Tour de France, la carrera de ciclismo más popular y exigente del mundo, con un trayecto de 3540km. Ocupa el puesto 75° de la clasificación general y su especialidad es escalar, experto en el ascenso de cuestas. En la imagen que publicó en su cuenta de Instagram, luego de la etapa de anteayer, la 17a, se aprecian sus piernas inflamadas, con las venas que parecieran estar a punto de estallar. La foto generó un debate en las redes en el que ya no están exentos los deportistas recreativos: ¿hasta dónde puede ser saludable la actividad física llevada a los límites de la tolerancia humana?

"Es normal por la sangre que al correr tan rápido las venas se puedan poner así", responde el ciclista Juan Curuchet, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La deshidratación y la poca grasa que tienen los corredores -con 1,70m pueden llegar a pesar 53kg- son otros factores que provocan la imagen de las piernas de Poljanski, según describe el ex atleta. Curuchet no era un especialista en largas distancias, pero compitió en carreras de 1800km y asegura que vivió la misma experiencia que Poljanski. "Si vos me preguntás, si te queda algún tipo de consecuencias, olvidate, no", afirma.

Walter Pérez, medalla de oro junto con Curuchet en la prueba Madison (pista), coincide que es "normal" el estado de piernas que el ciclista polaco retrató. A su vez, introduce una problemática del alto rendimiento: "En todos los deportes es nocivo para el cuerpo porque pasás los límites de lo que podés dar".

En el mismo sentido que Pérez, el doctor Pablo Pelegri, especialista en medicina del deporte, advierte que si bien "el deporte es salud", realizar "muchísima actividad física no es salud". "En alto rendimiento, deja de ser algo saludable y se transforma en trabajo", señala. Diego Grippo, médico de la selección de básquetbol y director de la Organización Nacional Antidopaje (Onad), coincide con Pel egri: "En el alto rendimiento creo que estamos en un punto de inflexión: algo va a pasar. El ser humano apunta a objetivos inalcanzables y no está preparado para eso", señala. Y advierte en cuanto al deporte recreacional: "Hace 20 años se conformaban con correr 5km, ahora corren ultramaratones. La pregunta es hasta qué punto es sana la actividad física después de determinados niveles".

El otro tema que despertó suspicacias fue el doping, una cuestion en la que el ciclismo siempre estuvo en el centro de la escena. Tanto Pelegri como Grippo acuerdan en que es una tentación para una carrera que exige tanto al físico. Pero Grippo, al igual que Curuchet y Pérez, coinciden en que desde que el pasaporte biológico irrumpió como herramienta de control, el riesgo de doping bajó notablemente comparado con las décadas del 90 y 2000. "Si trabajás lo suficientemente duro podés lograr lo que sea" , es la frase que Poljanski eligió para describir su personalidad en su perfil del equipo. Se trata de un lema que parece practicar a rajatabla.

Last moments of rest after Romandie, and already tomorrow flight to Holland, to start @giroditalia ?? Una publicación compartida de Pawel Poljanski (@p.poljanski) el 2 de May de 2016 a la(s) 9:53 PDT