Cartas de los lectores

Crisis en Bariloche

Quisiera alertar a las autoridades nacionales ante la grave crisis de infraestructura que atraviesa la ciudad de Bariloche, una de las dos o tres más importantes del país en materia turística. La escasa reacción ante una nevada de magnitud en cuanto a limpieza de calles y banquinas, la casi nula aparición de servicios de transporte (no equipados para la ocasión) y la desastrosa situación de la cooperativa que debe proveer la luz a toda la ciudad y alrededores (incluido el cerro Catedral) hacen que todo esto deba discutirse a nivel nacional para evaluar si la responsabilidad de dar energía eléctrica debe recaer en una cooperativa que no puede plantearse el tendido de cables subterráneos que protejan la provisión del servicio a la mayor bandera turística de la Patagonia. Bariloche no puede mostrar al mundo que tres días después de la nevada se corte nuevamente la luz como ocurrió el domingo pasado a la noche, ante la incredulidad de los pasajeros (muchos de ellos del exterior) alojados en los diversos establecimientos. Hay que discutir cómo revertir esta realidad, que se repite en forma constante cuando cae nieve o hay vientos fuertes.

José Andrés Heffesse

DNI 10.424.276

La Panamericana

Con relación al editorial del 20 de junio, titulado "Panamericana tierra de nadie", en el cual se hacía una descripción sobre la metodología de los delincuentes -denominados "rompeautos"- que arrojan objetos a las calzadas con el fin de perpetrar asaltos a los automovilistas en horas de la noche en diversos sectores del conurbano, queremos señalar que si bien el ejercicio del poder de policía de seguridad es una facultad indelegable de la autoridad pública competente en la materia (para el caso la policía bonaerense), la concesionaria vial no ha permanecido ajena a la implementación de aquellas medidas que se encuentran a su alcance en todo el ámbito de la traza a su cargo. Esas medidas incluyen el patrullaje continuo mediante sus diez móviles de seguridad vial y 55 agentes que recorren la traza durante las 24 horas, los 365 días del año, que reportan a una base de operaciones de emergencia que coordinan el funcionamiento del sistema, a través de 62 cámaras. Dichos recursos complementan la tarea de la Policía Vial Panamericana, con recursos aportados por la concesionaria (consistente en cuatro patrulleros y ocho motocicletas), sumados a los recursos propios afectados por la Policía Vial Pilar (dos patrulleros), el Escuadrón Norte de la Gendarmería Nacional (dos patrullas y ocho motos de rutina) y el Escuadrón Pilar de Gendarmería Nacional (dos patrullas y cuatro motos). Específicamente, en relación con el Acceso Norte -más precisamente en la ruta nacional 9, entre los kilómetros 60 a 67-, no hemos tomado conocimiento de nuevos episodios desde que la comisaría de Campana dio cuenta de haber atrapado a uno de los delincuentes que efectuó los atracos bajo la modalidad descripta.

Sin perjuicio de ello, la autoridad policial mencionada cuenta con la colaboración del personal de seguridad vial de esta concesionaria, que efectúa patrullajes preventivos con sus móviles con el objeto de sumar mayores recursos humanos y materiales a la fuerza policial.

Alejandra Barczuk

Jefa de Relaciones Institucionales, Prensa y Comunicación-Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste

abarczuk@ausol.com.ar

Ingeniería en la UTN

Esta carta la escribo para la gente joven que estudia ingeniería en la prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Soy ingeniero mecánico, recibido en la UTN regional Buenos Aires, a punto de jubilarme. Las herramientas que me dio la UTN me han permitido trabajar en proyectos de gran envergadura, tanto en la Argentina como en España, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y otros países. Por eso hoy estoy muy decepcionado al ver cómo algunos mafiosos, relacionados con la UTN, la han involucrado en maniobras de corrupción durante el gobierno anterior. Pido justicia y condena a los responsables de esos hechos.

A los futuros ingenieros les digo que no bajen los brazos y que sigan estudiando en la UTN. Se les abrirán puertas de trabajo inimaginables, aquí y en el mundo. Solo será necesario esfuerzo, audacia personal y conocimientos adquiridos. Los que participaron de esas maniobras nada tienen que ver con la ingeniería y ensuciaron el buen nombre y honor de la UTN.

Antonio Oscar Mir

DNI 10.534.227

Protestas callejeras

La protesta atenta de un modo real y efectivo contra las mayorías cada vez que las minorías atacan el derecho de transitar por veredas, calles y carreteras, claramente consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es legítimo y positivo que las policías intervengan impidiendo esa violación de un derecho constitucional. Hay cientos de formas de expresar protestas sociales o gremiales sin alterar la vida de las ciudades y sin destruir los derechos que la Constitución nos ha dado a todos, y que deben ser protegidos con inequívoco rigor.

Salvador María Lozada

salvdorlozada72@gmail.com

La meditación

Con relación a la nota del 15 de julio del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, coincido con él sobre el objetivo final de la existencia humana tal como surge del budismo y del vedanta: la unión total con la divinidad. Ahora bien, según lo entienden rectamente los filósofos de esta tradición, ello no conlleva una mera disolución de la individualidad, sino su consumación en una corriente de amor hacia todos los seres creados. Nada más alejado de mirarse el propio ombligo. Me remito a las obras Filosofía de la India de Fernando Tola y Carmen Dragonetti y Filosofía budista del padre Ismael Quiles. Personalmente, encuentro que la meditación trascendental, tal como la enseña Maharishi Mahesh Yogui, me ayuda mucho a cumplir, (con muchas falencias) mis deberes cristianos en una actitud de gratitud hacia nuestro creador. Desde mi punto de vista, todas las tradiciones espirituales abrevan en el fondo de la misma única fuente.

Herman Willemyns

DNI 7.700.964

En la Red

Facebook

Marcos Peña: es falso que se quiera privatizar Arsat

"Arsat sigue siendo una empresa del Estado, pero con participación mixta y privada" - Florencia Borda

"Este gobierno parece no haber comprendido en qué consiste "gobernar". No ha desarrollado una visión de conjunto ni de futuro. No ha establecido metas claras, salvo las inmediatas" - Ignacio Gei

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.aro a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)