Luis Miguel Etchevehere: "A Cristina no le creemos una palabra"

[Video] El titular de la Sociedad Rural criticó las medidas contra el campo del gobierno kirchnerista

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, estuvo en PM y habló de la 131° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realiza en el predio de Palermo.

Sobre la situación de los productores rurales, Etchevehere sostuvo: "Estamos para reconstruir lo que rompió el kirchnerimso. Ellos rompieron todo lo viejo y no propusieron nada eficiente a cambio, el campo se está reinventando, se están tratando de conseguir condiciones similares a la de nuestros competidores".

Para el titular de la SRA, el campo está regresando al mundo "como un jugador mundial en provisión de alimentos, lo que significa más empleo y más valor agregado a los productos".

Con respecto a la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner, Etchevehere remarcó: "No le creemos una palabra, que haya cambiado los modos no quiere decir que haya cambiado su forma de pensar. Perjudica a la actividad productiva incluso hoy, en su gobierno nunca atendió al campo y lo tuvo como un enemigo, bajo su mandato se cerraron más de mil tambos", denunció, a modo de ejemplo.