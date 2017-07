Federico Delgado, crítico con la Justicia: "Algunos jueces esperan el resultado de las elecciones"

El fiscal de las causas de corrupción más picantes contó que lo "empujaron" de la causa de Once cuando empezó a investigar al ex ministro de Planificación k; "Me tiraron por la ventana", dijo

El fiscal Federico Delgado habló en Terapia de Noticias y opinó: [Julio] " De Vido claramente ha tenido protección". Y contó que, cuando comenzó a investigarlo, lo "empujaron" de la causa de Once: "Me tiraron por la ventana".

Además, se refirió a su jefa Alejandra Gils Carbó y cuestionó la moralidad del nombramiento que hizo de jueces. "Me parece bien que la enjuicien de acuerdo a lo que prevé la Constitución que es un juicio político", señaló y aclaró: "No soy ni kirchnerista ni macrista, no milito en ningún espacio político". En esta misma dirección dijo que Eduardo Freiler debe ser juzgado: "Si está sospechado tienen que enjuiciarlo".

Delgado fue crítico al sistema judicial, al que pertenece. Y dijo que, en vez de controlar y actuar como moderador, "es parte del juego político" al punto que "algunos jueces esperan el resultado de las elecciones". Y cuestionó: "No hay mecanismo de rendición de cuentas, al no haber mecanismo de rendición de cuentas no se mide productividad. Entonces, hay un problema de ecosistema que no favorece que los jueces y fiscales sean leales a la ley exclusivamente".

Por otro lado, explicó por qué decidió no viajar a Brasil por la causa Odebrecht y dijo que la empresa hizo un acuerdo con la justicia brasileña que nunca se iba a poder hacer en la Argentina. Agregó: "Incluso, estaba atado de modo tal que la información de la Argentina, si es posible que llegase, nunca iba a llegar a través de una reunión sino que iba a llegar solamente con el paso del tiempo. Me parece que era innecesario gastar dinero público en una reunión que se podía resolver mirando la página oficial del Ministerio Público brasileño".