AMIA: piden al Gobierno denunciar a Irán y acelerar las investigaciones

Dirigentes de la entidad y familiares de las víctimas exigieron que la Justicia retome la investigación de la "conexión local" del atentado de 1994; Peña dijo que están haciendo todo lo posible contra la impunidad

cerrar

Estuvieron, como siempre, los dirigentes comunitarios, familiares de las víctimas y funcionarios del Gobierno. También se reiteraron, en Pasteur al 600, el minuto de silencio, el estremecedor sonido de las sirenas y el repaso de los 85 nombres, 85 vidas que la bomba borró de manera brutal, 23 años atrás.

En este nuevo acto aniversario, que contó con una nutrida presencia del Gobierno aunque sin el presidente Mauricio Macri, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y la dirigencia de la entidad comunitaria coincidieron en señalar a Irán como responsable del atentado, criticaron al kirchnerismo por la firma del memorándum con ese país en 2013 y pidieron al Gobierno que denuncie a ese país "en todos los foros internacionales". También se mostraron, aún con matices, en favor del proyecto de ley de juicio en ausencia a los ex funcionarios de Teherán con pedido de captura de Interpol (actualmente en el Senado), y pidieron que se reabra la pesquisa sobre la "conexión local" para encontrar a los colaboradores argentinos en el ataque.

"Confiamos en que el Gobierno, que cumplió prontamente su compromiso de terminar con el bochornoso memorando, haga todos los esfuerzos técnicos y diplomáticos para denunciar de lo que aquí ocurrió y la exigencia de que la República Islámica de Irán reconozca la jurisdicción nacional", afirmó el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, en un tramo del acto, al que asistió un millar de personas. Un rato después, Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado, se quejó por la "poca credibilidad de Argentina" por el no esclarecimiento del atentado, y recordó que las Naciones Unidas acaban de crear una oficina antiterrorismo. "Es el momento para que la Argentina denuncie a Irán como país que promueve el terrorismo", dijo Czyzewski.

Una vez finalizado el acto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña (cabeza de la delegación gubernamental, que incluyó otros ocho ministros, secretarios y subsecretarios), afirmó a la prensa: "Ratificamos nuestro compromiso, como gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con la impunidad". En ese sentido, recordó el proyecto de ley de juicio en ausencia que impulsa la Casa Rosada, las tareas de digitalización del voluminoso expediente que investiga el atentado y el esfuerzo del Gobierno para que Interpol mantenga los pedidos de captura sobre funcionarios de Irán, acusados por su participación en el ataque de julio de 1994.

Fuerte reclamo y un emotivo homenaje a las víctimas, a 23 años del atentado a la AMIA. Foto: Ricardo Pristupluk

Más allá del reclamo puntual al Presidente -en cuyo discurso ante la Asamblea General de la ONU no condenó a Irán, lo que derivó en el disgusto de la dirigencia judía y algunos familiares-, los cañones apuntaron al gobierno kirchnerista.

"No podemos permitir que la verdad alcanzada se diluya en teorías conspirativas ni en pactos espurios que benefician a los criminales", afirmó Zbar. Czyzewski fue mucho más duro aún: la emprendió contra el ex canciller Héctor Timerman (firmante del memorándum, en enero de 2013), al que acusó de "traicionar su condición humana, su historia y sus ancestros. De eso no se vuelve", afirmó, y recogió aplausos de la multitud.

La llamada "conexión local", por la que el armador de autos Carlos Telleldín y policías bonaerenses estuvieron detenidos y luego liberados, también fue materia de reclamo. "La Corte, en la causa Telleldín, ordenó un nuevo juicio oral [...] esto fue en 2009 y ocho años después seguimos esperando y estamos hoy exigiendo pronto despacho para que se constituya ese tribunal", dijo Zbar.

La muerte del fiscal Alberto Nisman -estuvieron su ex esposa Sandra Arroyo Salgado; su madre, Sara Garfunkel, y sus hijas Iara y Kala- también estuvo presente. "Su papá les dejó un legado muy grande, dejó la vida por lo que estaba haciendo y eso debería llenarlas de orgullo", dijo Czyzewski. En el acto también hablaron el periodista Diego Leuco y Jennifer Dubin, hija de otro de los fallecidos, y se vio un video con 60 actores argentinos. "Lo único que no existe es el olvido", dijo Guillermo Francella, a modo de cierre.