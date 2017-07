Apunta a los no residentes que invierten en activos argentinos

Una resolución de la AFIP sumó ruido a un mercado de por sí caído.

La Bolsa porteña sumó ayer su cuarta rueda seguida a la baja: cayó 1%, y no parece tener perspectivas de mejora. Una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue argumento suficiente para que los activos argentinos sufrieran un nuevo castigo. En rigor, por la Resolución 4094, la AFIP reglamentó un artículo de la ley de mercado de capitales aprobada por el gobierno anterior, en 2013, por la cual se gravaron con un impuesto del 15% las operaciones de compraventa de títulos valores realizadas por inversores no residentes.

La norma, aclaró la AFIP en el texto, se encuentra vigente desde ayer y es de aplicación para las operaciones cuya cancelación se haya efectuado a partir del 23 de septiembre de 2013, inclusive.

"Siempre estuvo gravado con el 15% la operación de no residentes", explicaron en la AFIP. "La gente del mercado está preocupada porque gran parte de las acciones se venden afuera. Lo que se grava es la ganancia que surge de la diferencia del costo de compra con el valor de venta o el 90% del valor de venta. Y la alícuota es un 15% de esa base imponible", apuntaron.

La resolución, además, incluyó algunas figuras que no estaban especificadas en la norma original -por ejemplo, que están gravadas también las operaciones cuando un no residente vende a otro no residente- y habilitó el Volante Electrónico de Pago Internacional para poder concretar el pago del tributo desde el exterior.

Una duda que queda, dice Raúl Sanguinetti, de Baker Tilly, es si están gravados o no los ADR, como se conoce la figura a través de la cual cotizan las acciones argentinas en Wall Street.